清華招生策略中心主任王潔（右）與將星計畫總導師鍾堅討論將星計畫選才標準。（清華大學提供／邱立雅竹市傳真）

為國軍舉才的清華大學第2屆「將星計畫」放榜了，共錄取10名優秀的高中畢業生，其中女性就占了6名。錄取者不僅學測成績優異，體能表現也須高於水準，不少學生都是擅長體育活動，面試時更展現從軍的決心及使命感，並通過領導、決策及應變測試，才能在眾多競爭者中脫穎而出。

將星計畫全名「清華學院學士班（將星計畫）」，是清華大學與國防部合辦的單獨招生，去年首招即造成轟動，今年的報名人數更比去年多了3倍。特別的是，今年錄取的女性數量超過男性，讓清華大學將星計畫總導師鍾堅分析，現代戰爭不再仰賴體力肉搏，更重智取，女生的表現絕不遜於男生。

花蓮女中高三生莊庭羽是運動好手，她以第一志願錄取資通電軍，上大學後希望進入電機系學習，並加入網球校隊。高雄市普門中學高三生楊曉芹從小跟著職業軍人的父親進軍營，對軍隊並不陌生，未來她希望爭取清華與美、英頂尖軍事學交換的機會，出國拓展視野。

上榜的嘉義市輔仁中學高三生許耿豪則是個軍艦迷，他期許自己未來登艦、熟悉船艦操作後，還能參與軍艦的設計改良，加入國艦國造的行列。他希望入學後，可以多選修工程方面的課程。

清華大學招生策略中心主任王潔表示，今年共有40人通過將星計畫初試，並參與第2階段口試，競爭十分激烈。報考者以資通電軍為第一志願者最多，她分析，清華電機、資工研究成果亮眼，應是吸引許多高中生報考資通電軍的主因。

(中時 )