新冠肺炎疫情延燒，花蓮防疫車隊計畫成立防疫車隊，目前有5名運匠報名參加，但傳出有運匠未受訓就載送居家檢疫發燒病患就醫，縣府衛生局回應，目前車隊還在籌組、衛教階段，若居家檢疫、隔離者有就醫需求，仍以救護車載送為主。
受到疫情衝擊小黃司機生計，花蓮車站排班計程車司機苦等不到客人，有司機抱怨，假日沒有遊客，有時候等4小時才有人搭車。對此，縣府在清明連假前搶先部署，2周前聯絡計程車職業工會，計畫籌組防疫計程車，協助載送居家檢疫的民眾。
花蓮縣計程車駕駛員職業工會祕書王智宏說，因為日子不好過，有5名計程車司機願意配合，工會也提供司機名單，在24日、26日及29日都有司機接到電話，協助接送居家檢疫民眾返家或就醫，旦有司機反映，沒有領到防疫物資和每天3500元相關補助。
「目前防疫計程車尚未啟動」衛生局長朱家祥表示，花蓮目前居家檢疫的個案有370人，強調居家檢疫者要就醫有固定的流程，一定是由消防局載送至指定醫院，因應萬一疫情爆發，救護車來不及消化，未來防疫車隊將以載運有可能疑似的個案為主。
觀光處表示，有諮詢計程車司機組成防疫車隊，目前視加入的成員視為志願者，衛生局30日已邀請小黃司機、殯葬業者進行有關載送、清潔等防疫課程，相關包括車內隔板、消毒酒精等防疫物資及補助酬勞，未來會盡力協助爭取經費。
(中時 )
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