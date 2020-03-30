新北市中和地政事務所今（30日）起調整第一線櫃檯服務，除於服務中心增設叫號設備，提升服務便捷外，並整合資源設置高齡友善櫃檯由專人全程服務高齡長者及行動不便人士，同時調整櫃檯服務項目，落實單一窗口服務理念，歡迎民眾多加利用。

中和地政事務所主任陳素霞表示，本次櫃檯調整係整合該所人力及業務項目，審酌規劃後提供民眾更為友善便利之洽公環境，其中服務中心增設叫號設備可加強引導流程，讓該所受理民眾諮詢服務的流程更加完善；另為因應高齡化趨勢及貼近該所「we CARE your NEED」服務理念，特規劃設置「高齡友善櫃檯」，為65歲以上長者、行動不便人士提供專人全程服務。

另預為因應實價登錄隨案申報新制即將上線，該所亦調整收件櫃檯服務項目，將一般登記、測量案件收件及謄本核發等原須於不同櫃檯洽辦之業務整合於同一櫃檯，增加收件櫃檯數，免除民眾於不同櫃檯間來回奔波外，亦可提升申辦案件流暢度。本次整合作業亦規劃相關配套措施，倘現場等待人數過多時將啟動「快速通關機制」，由主管主動關心現場民眾洽辦案件，並適時加開櫃檯協助受理，避免民眾等待時間過長，影響洽公品質。

陳素霞進一步表示，為使櫃檯整合與民眾需求相符，該所事前已透過出口民調、地政士訪談及全面性之需求盤點評估做系列規劃，透過廣納民眾意見及專業評估，作出完善櫃檯整合規劃，期待本次櫃檯整合作業能提供更為便利之一站式服務，歡迎民眾多加利用。

(中時 )