國家圖書館調查，新竹市民去年在圖書館平均每人借閱冊數4.3冊，蟬聯非6都縣市民眾借閱冊數之冠，加上每人到館次數及民眾持證比率等評比，榮獲「2019年整體閱讀力表現績優城市」，市長林智堅更鼓勵民眾在疫情期間宅在家、多讀書，因此推動延長書籍與影音資料的借閱天數並增加借閱數量，同時圖書館也做好防疫工作，讓民眾安心閱讀。

國家圖書館3月公布《2019年台灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告》，新竹市榮獲「2019年整體閱讀力表現績優城市」。文化局表示，該項榮譽是根據2019年全國公共圖書館統計資料分析評定，統計資料包括每人擁書冊數、每人借閱冊數、每人到館次數及民眾持證比率，經加總計分。

此外，統計2019每人借閱冊數為4.3冊，除較去年成長外，更大幅領先其他非直轄市縣市，拿到非直轄市之縣市組第一。由於新冠肺炎來勢洶洶，市府也鼓勵民眾多借書回家閱讀，文化局統計今年1到3月借閱總冊數，發現比去年同期增加了2萬冊，增加了整整5％。

為加強防疫，民眾前往文化局各藝文館舍參觀者，皆採實名登記，並需量體溫及噴酒精消毒，圖書館各分館也加大座位間距，同時圖書借閱天數從28天延長至56天、借閱本數從15本增加到45本，視聽資料借閱天數從7天延長至14天、借閱片數則從5片增加到10片。

(中時 )