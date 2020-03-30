新竹市警察局及市府聯手防疫，多日來在人潮聚集的營業場所臨檢查察，就怕有居家檢疫或隔離者趴趴走，同時也為防堵群聚造成防疫破口，在市府勸導下，新竹市共有15家娛樂場所業者配合政策，自主管理停業14天，一同防堵疫情擴散，維護自身及民眾安全。

衛福部已針對違反傳染病防治法的隔離和檢疫行為，公布最新裁罰基準，明訂違反居家隔離、檢疫者，依擅離時間加重裁處。為防止漏網之魚，竹市連續一周時間，針對人潮聚集營業場所執行臨檢，查察有無違反居家隔離或檢疫規定的對象。

一周來市府與警察查訪KTV、酒吧超過50家次，店家均配合防疫，備有酒精、洗手液等物品，並於入口處量測體溫。警方也透過系統查詢與過濾各娛樂場所的消費者身分，查驗確認是否有應居家隔離或檢疫者趴趴走。警方提醒，如居家檢疫者擅離2小時內將裁處新台幣10萬元，擅離72小時以上重罰100萬元，還要強制安置。

為落實料敵從寬、禦敵從嚴的防疫原則，市府也勸導業者自主停業度過防疫最嚴峻的兩個星期，從30日開始，已有8家酒店與7家中小型酒吧、KTV，共計15家同意自主配合防疫，即日起停業14天。產發處指出，防疫進入境外移入的嚴峻期，本周仍將持續透過聯合稽查等工作，以確保業主自身和一般民眾的安全。

(中時 )