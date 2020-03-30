新冠肺炎疫情讓國內藝文界也蒙受其害，國立中山大學社會實踐與發展研究中心成立專案小組，推出陪伴計畫，協助高雄、屏東及台東地區的表演團隊向中央申請紓困補助，陪伴表演藝術團體度過難關。

高雄文化中心至德堂、至善廳及大東藝文中心三個表演場地，原定二、三月份的38場演出，已有31場取消或延期。礙於室內群聚人數禁令，所有大型藝文表演活動幾乎全面停擺，也衝擊藝文團體的生存營運。

小林村民組成的「大滿舞團」為中山大學社會實踐中心培力夥伴，2月1日在衛武營國家藝術文化中心演出的《回家跳舞》是全國第一場受疫情影響、延期的表演活動。團長王民亮表示，上百名觀眾退票，加上舞團仍需支付工作人員、硬體設備、行銷宣傳等費用，相關的場租、製作費也都凍結，營運壓力不小。

對此，中山大學社發中心成立專案小組，協助南台灣表演團隊評估、申請紓困經費，縮短作業流程。中心執行長、劇場藝術學系副教授謝榮峯指出，台灣的表演藝術團隊多為微型組織，有的甚至只有一人，創作同時還要撰寫計畫、處理行政庶務，專案小組能提供高效的協助。

中心資深經理陳志維表示，現階段將先串聯高雄、台東、屏東的文化局處及在地藝文協會，傳達相關訊息，期能藉此串聯更多社會力量，與表演藝術團體共度難關。

(中時 )