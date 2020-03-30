HAPPY GO自3月20日發起向全台防疫英雄致敬的「感謝多一點」活動，民眾因近日疫情升溫對第一線防疫人員的辛勞更加有感，活動推出短短一週時間已吸引數萬人次響應，不僅對全台各縣市的藥局和醫院診所共送出數萬的愛心作為加油，其中愛心打氣熱區則依序為新北市、臺北市、臺中市、桃園市、高雄市、臺南市，與確診病例數的地理分布圖不謀而合，也引發網友討論。

總計六都的參與民眾占比高達九成，雙北的民眾最為熱情，佔活動參與總數的六成，全台近8,000間醫院與藥局獲得愛心與鼓勵。而臉書粉絲團更湧入近四千則網友的按讚和真情留言，更有網友秀出「別再出國了，是想去天國旅行嗎？」以及防疫特效藥「不可出去丸」的梗圖，為活動增加不少「笑」果。

根據HAPPY GO統計數據顯示，前三名的打氣熱區中，又以新北市的板橋區、中和區與永和區，台北市大安區、內湖區與信義區，以及台中市的北屯區、南屯區與太平區的反應最為熱烈。

許多網友表示，口罩實名制政策上路後，看到不少藥局藥師同仁犧牲休息時間包裝及協助口罩銷售，還要同時宣導民眾正確防疫知識，肩上的沉重壓力及默默的付出都讓人感到很心疼，在非常時期不僅凸顯藥師專業的重要性，更堪稱是防疫的無名英雄。

原本只能在排隊買口罩時說聲感謝，現在可以透過「感謝多一點」活動，為所在地及更多不同區域的醫院與藥局人員打氣，因此也不斷在各大社群平台分享活動連結，希望能有更多民眾加入感謝集氣行列。

此活動也看見全台民眾暖心、團結的一面，臉書貼文一出，網友紛紛回應「感謝您們的辛勞，台灣會雨過天青！」、「感謝各路防疫英雄，讓我們能正常過生活，大家一起加油！」、「感恩所有第一線的防疫人員，有你們台灣很安全讓我們很驕傲」，也有很多網友呼籲「現階段真的不要再出國遊玩了！」、「一起努力，減輕醫療負載」、「希望不要再有自私的人跑出國享樂，這場戰役沒有人可以置身事外，保護自己就是保護家人」等留言，感謝對象包羅萬象，尤其鋼鐵部長陳時中到辛苦的物流人員、超商人員皆是榜上名單；HAPPY GO也堅信持續傳遞正向的力量，必定能讓全民越來越團結，共同撐過防疫時期。

HAPPY GO「感謝多一點」活動目前持續進行中，民眾可於4月6日前開啟HAPPY GO App進入活動頁面，透過活動客製化的集氣地圖https://happygotolove.com.tw/，利用的AR實景互動，向所在地週邊的醫院與藥局送出愛心，為醫護人員與藥師加油打氣；也可至HAPPY GO粉絲專頁留言https://reurl.cc/ar5ZN4，讓感謝傳遞到社會上每個堅守崗位為全民奮鬥努力犧牲的防疫英雄們，只要寫下感謝的對象與想說的話，還有機會得到HAPPY GO防疫小包，內含台酒或台糖的75％防疫用酒精、口罩套與HAPPY GO點數1,000點。

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