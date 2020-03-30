近期新冠肺炎疫情可能威脅企業運作，施羅德投資集團執行長Peter Harrison特別撰文發表評論。他認為，科技能幫助企業改變工作模式，並非僅是工作彈性的問題，也是深化企業與員工之間社會契約（Social Contract）的一種方式，且不論在危機或非危機的任何時候下，企業需展現對員工的信心。

Peter Harrison指出，近期的新冠肺炎可能會威脅企業的運作，相信所有企業執行長都需要謹慎面對，但也因為疫情讓企業在如此環境下能夠繼續運轉、彰顯出其突出的應變能力。

一些科學家認為近期的疫情危機是一個已知，且無法避免的威脅。不論新冠病毒是否被歸類為黑天鵝事件，疫情都對社會和經濟產生巨大的影響。

而每位執行長所面對的問題便是：我所領導的企業是否能因應？要是有大量員工出現大量感染的情況出現時，企業該如何運轉？我們該如何降低病毒的擴散？我們該如何維持服務水準？最重要的事我們該怎麼讓員工維持安全呢？資產管理公司，例如施羅德，同樣面對一個特定挑戰：不論有多少員工無法出席，我們對於交易運作的信心是否足夠？

對於現在才認真思索如何應對的公司而言，可能為時已晚了。而對於已做好準備的公司，有一部分的因應方案便是：科技，另外是透過企業文化、讓企業和員工培養默契，也同樣重要。

在這種危機時刻，社會契約（social contract）是相當重要的，而目前正是社會契約（social contract）受到考驗的時刻。具前瞻性的企業一直在為提供員工最佳工作環境而奮鬥，不論是提供最先進的健身房，甚至是駐點醫師/牙醫等等；但現在，由新冠疫情大流行的角度來看，這只是社會契約（social contract）的第一個層級而已。而社會契約（social contract）的下一個層級也越來越明確，便是測試一間企業是否能在承受重大壓力下仍能照顧自己的員工，以及顧客的利益。

科技便是解決問題的核心。Peter Harrison指出，自2016年我接任施羅德投資集團總裁後，我們便進行了研究。經營團隊發現，要建立真正的跨業務合作以及打造業務的延續性，科技將會是解決方案，不受阻礙的彈性工作是我們的目標。

讓員工能夠彈性自由的工作空間，更能夠建立企業與大眾更深的信任關係，因此施羅德為此進行投資。施羅德首先推出了一個新系統，讓員工僅進行一次登入便能在任何地點開始工作。員工們可以獲得使用辦公室系統的權限，我們的客戶服務團隊也可以和客戶溝通、基金經理人也可以進行交易。

這讓我們有辦法讓員工以最適合他們的方式工作。不僅是在家工作，員工還可以到我們新的辦公室與其他團隊一同工作，新的辦公環境也是以「讓員工能更彈性的工作」為目的所打造，如此一來，員工之間的合作將能夠迅速成長。

Peter Harrison指出，因此當我們在3月初開始實施分組工作（Split office）的決定時，這並非突然。賦予員工更多彈性的這個決定在數年前便已經出現了，而這個決定更在讓我們目前的緊急環境下具有相當優勢。

第一個挑戰非常簡單，那就是將34個地點的5,000人分成在家工作與在辦公室工作的兩組。我們首先在亞洲實施，現在需要將這個做法推展到全球據點。接著，依照各地的政府政策，下一步便是讓員工在辦公室的出席率降到最低，另外則是讓多數員工仍能有效地在家連上公司資源工作。再次強調，我們這樣的轉變是平穩且有效率地進行的，而關鍵便是在於可靠且通用的科技技術。

員工們已馬上改變我們過往工作的模式介面，借助我們的虛擬桌面技術，基金經理人和分析師以及交易員得以在不同駐點中擁有一樣的工作環境。透過新的程式系統，取代了風險控管和資產管理的人工流程。而其他的科技輔助、訊息傳遞與交談應用程式等，幫助交易員和基金經理人得以維持同樣的步調。新的技術還在持續出現，施羅德投資團隊也可以獲得這些協助。

Peter Harrison指出，這意味著今天當我在家中撰寫此文時，不論需要進行什麼業務，我、以及整間公司都能放心的離開辦公室。這樣的方式有助於保持我們的事業運作下去，而更重要的是，這也可以確保我們的員工的安全，甚至協助控制病情的擴散。

Peter Harrison指出，坦白來說，我認為這是所有企業應該都要有的工作模式，這並非是僅是工作彈性的問題，而是深化我們與員工之間社會契約（Social Contract）的一種方式，是不論在危機或非危機的任何時候下，企業展現對於員工信心的一個方式。

沒人能夠知道下一個黑天鵝事件將會在何時出現，將會發生什麼，但這並不是停止一間企業為其進行準備的一個理由。透過不斷發展科技技術來賦予員工能力，才是讓事情可行的原因。

更廣泛來看，我們應記得在零工經濟（Gig Economy – 包含自由工作者、派遣工作者、臨時以及兼職員工等）下數以百萬計的人都是缺少社會契約（Social Contract）的，因此我們必須在壓力時局下深思這對於他們的影響，他們將會是這場瘟疫下的真正受害者。

(工商 )