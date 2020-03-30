針對前行政院長郝柏村逝世，總統府表示哀悼之意，並對於他一生戮力從戎從公，擔任軍職及公職期間為國付出的辛勞，尤其在823炮戰中守護國土有功，深表感念，也盼家屬節哀保重。

郝柏村今日下午2點47分，因中風等併發症於台北三軍總醫院過世，享壽102歲。郝柏村1919年8月8日出生，1949年隨軍來台，曾任參謀總長、國防部長、行政院長。1958年八二三砲戰時，在金門擔任陸軍第九師少將師長，戍守金門有功。

2019年4月，郝柏村因四肢無力，入住台北三軍總醫院，近一年來都沒有出院。

(工商 )