郝柏村102歲逝世 總統府表示哀悼 18:382020/03/30 工商 彭媁琳、影音、 陳科廷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 一生效忠中華民國 郝柏村三總逝世 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對前行政院長郝柏村逝世，總統府表示哀悼之意，並對於他一生戮力從戎從公，擔任軍職及公職期間為國付出的辛勞，尤其在823炮戰中守護國土有功，深表感念，也盼家屬節哀保重。 郝柏村今日下午2點47分，因中風等併發症於台北三軍總醫院過世，享壽102歲。郝柏村1919年8月8日出生，1949年隨軍來台，曾任參謀總長、國防部長、行政院長。1958年八二三砲戰時，在金門擔任陸軍第九師少將師長，戍守金門有功。 2019年4月，郝柏村因四肢無力，入住台北三軍總醫院，近一年來都沒有出院。 (工商 ) #郝柏村 #總統府 #三軍總醫院 #金門 #八二三砲戰 也許您會感興趣 推薦閱讀 郝柏村與李登輝 國民黨「主流非主流」之爭 16:202020/03/30 政治 郝柏村指 兩岸終究是要和解、不能打 16:212020/03/30 政治 郝伯村生前訪北京強調：抗日戰爭是由蔣中正領導 16:492020/03/30 兩岸 促建海基海協機制 郝柏村推動兩岸大交流時代 16:552020/03/30 政治 郝柏村首推國防自主 二代戰機重要推手 17:052020/03/30 社會 回憶八二三砲戰 郝柏村曾盛讚：台灣年輕人非常勇敢 17:272020/03/30 政治 蘇揆感念郝柏村貢獻 望家屬節哀 17:392020/03/30 政治 郝柏村心繫還原抗日史實 吳斯懷盼繼承遺志 17:542020/03/30 政治 郝柏村高齡102歲辭世 曾曝養生秘訣：每天運動40分、只吃一碗飯 17:512020/03/30 生活 郝柏村逝世 總統府哀悼：一生戮力從戎從公為國付出 18:162020/03/30 政治 政治熱門新聞 要換掉陳時中？最新民調出爐 網大驚 - 政治 郝柏村逝世！為台灣留下這項世界最好的政策 - 政治 韓國瑜一個動作 高雄里長近距離發現真面目 - 政治 如果不是陳其邁？高雄市長補選 民進黨這4人他恐出線... - 政治 罷韓傻了！藍營內部民調曝光..韓成功解危機？ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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