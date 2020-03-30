考量新型冠狀病毒肺炎疫情十分嚴峻，為提升防疫層級，台灣虎航即日起率先推動「維持安全距離」，以提供旅客一個更安心的搭機環境。

台灣虎航自昨（29）日起，便已在機場櫃台放置紅絨柱作為安全距離，且在地上標出定位點，供旅客參考適當間距，可和前、後旅客保持固定距離，藉此引導旅客以維持安全距離的方式進行報到手續。

另本周三（4月1日）也將於機場櫃台正式完成透明防護板的設置，報到櫃台以僅開放單數號櫃台的方式，拉開間隔距離，且每位旅客報到後，皆有專人用酒精進行消毒後，方受理下一位旅客的報到手續，以減少人員近距離接觸及飛沫傳播，降低感染風險，讓搭機旅客更安心。同時，旅客於登機門排隊登機時，也將有專人舉牌進行「維持安全距離」宣導。

旅客於機內的座位安排，也將視當日的航班搭乘人數情況安排，儘可能的拉大旅客間的座位距離。另將於航機落地後安排機內廣播，宣導旅客離機時應依序離機，以保持安全距離。

機組員報到時，也將視航班報到時間，於簽派中心內維持僅有該組執勤同仁報到，以避免不同勤務的機組員交叉接觸。組員報到時，也統一固定使用特定電腦完成報到手續，且每日固定兩個時段進行消毒。

因應疫情發展，台灣虎航說明不斷調整服務內容，公司重視機組員及第一線同仁的健康與安全，同時藉由推動「維持安全距離」，力求提供一個安心且可信賴的搭機環境予旅客。邀請所有旅客與公司一同嚮應，共同度過抗疫時期，期待再次悠遊自在地翱翔於天際。

(工商 )