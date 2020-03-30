鮮活果汁-KY（1256）今（30）公告財報，2019年合併營收35.21億元，年增9.3％；歸屬於母公司稅後淨利5.48億元，年增24.12％；每股稅後盈餘（EPS）16.2元，亦明顯高於2018年的13.05元，營收、獲利跟EPS全數創下歷史新高紀錄！

此外，鮮活董事會30日通過108（2019）年度盈餘分配案，將配發現金股利6.2元，若以30日收盤價176元為計，現金殖利率為3.52％。

鮮活表示，2019年公司在稼動率接近滿載的情況下，持續進行產品組合優化，增加高毛利產品的出貨比重，推升毛利率表現創新高，2019年毛利率38.54％，較2018年增加3.02個百分點，整體獲利的年成長表現，亦優於營收年增率。

鮮活指出，2019年受惠中國大陸手搖茶飲市場發展以及消費健康意識抬頭，加上餐飲消費市場點評及外送平台的推波助瀾，公司憑藉少量多樣及客製化的產品訂製，以及與客戶共同研發、獨家供應的模式，得以在競爭激烈的手搖茶飲市場更突顯差異性與優勢。

展望2020年，鮮活表示，目前昆山、廣東與天津廠都已復工，然面臨新冠疫情嚴峻考驗，對營收將造成明顯衝擊，雖近期已可見手搖茶飲外送訂單需求逐漸恢復，公司亦已陸續少量出貨，惟後續仍需持續觀察中國大陸疫情發展及控制情況。

面對無預警的大環境變化，鮮活強調，公司仍將持續開發新產品，強化與合作夥伴關係，並擴大銷售通路可能性，預計隨著疫情緩和，消費市場逐步回復正常軌道後，公司仍能維持營運穩健發展。

(工商 )