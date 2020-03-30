郝龍斌。（劉宗龍攝）

前行政院長、前國民黨副主席郝柏村今天下午14時47分，因年事已高造成多重器官衰竭於三軍總醫院內辭世、享壽101歲。據指出，國民黨主席江啟臣原訂後天拜會郝龍斌，得知郝柏村辭世後非常震驚、難過，第一時間致電慰問，但電話沒接通，已先傳簡訊致意，請郝龍斌節哀，並先取消後天的拜會。

前國防部副部長王文燮昨天車禍身亡，江啟臣也打算赴王家慰問，不過因家屬大多不在國內，一切後事由黃復興黨部、中華戰略學會處理中，江也只能先透過黃復興黨部致哀。

接連兩位上將辭世，令江啟臣非常難過，指示中央黨部全力協助治喪，中央黨部及黃復興黨部氣氛也非常哀痛。

江啟臣表示，郝前副主席戎馬一生、公忠體國，個性剛毅不屈，於國家認同上不偏不倚，是值得全黨效法的模範，除了對家屬致上最高的慰問，國民黨也將全力協助郝前副主席的身後治喪事宜。

他表示，郝前副主席見證了中華民國百年歷史，一生擔任過無數國家及國民黨黨要職，親身參與保衛台灣、建設台灣，對國家民族有卓越貢獻，國民黨將永遠緬懷「郝伯伯」傳奇的一生。

知情人士說，在3月7日黨主席補選結束當天晚上，江啟臣即致電郝龍斌，表達要當面請益改革事宜，兩人原本約上周見面，而後延到本周三，不料郝柏村辭世，會面之事再度延後。而郝柏村於99歲高齡受洗為基督徒，家屬將以基督教儀式為郝柏村處理後事。

今年2月24日黨主席補選期間，郝郝龍斌在廣播節目，被問到父親郝柏村目前住院情形時說，他父親實歲101歲，去年4月中風，左手左腳有點不便，大部分要坐輪椅，但狀況很穩定，前兩天才作身體檢查，健康狀況不錯。父親對他參選黨主席一事「關心但不介入」，希望他好好選，也非常期待他能貫徹國民黨核心理念，造成國民黨改革。

郝龍斌在3月6日投票前夕也曾提到父親的情形說，參選黨主席要完成父親一輩子「捍衛中華民國、反對台獨」的志業。他原本是台大的教授，決定從政的轉捩點，是當年陽明山中山樓國民大會被包圍的時候，看到父親在人群中振臂高喊：「中華民國萬歲、堅決反對台獨」。令他深刻的體會到一件事，就是做為郝柏村的兒子，他有著與生俱來的責任，尤其是父親一輩子的志業：「捍衛中華民國！」

郝龍斌也指出，父親17歲就念了黃埔軍校，歷經抗日、剿共、保台等大大小小戰役，甚至在八二三砲戰中，頂住了最前線的猛烈砲火。父親這一代人，可以說是在兵凶戰危的家國血淚中成長起來的，對這場守護中華民國的生命之旅，始終無怨無悔。

當時郝龍斌感性地表示，去年4月，父親因為一場小中風，送醫後一度肺部積水，這段時間始終睡睡醒醒。還記得5月20日，父親長睡了 60 小時，醒來張開眼睛第一句話就跟他說：「這輩子有三件事，我要一直做下去，就是守護中華民國，發揚黃埔精神，反對台獨！」

郝龍斌強調，對父親而言，發揚黃埔精神，是為了守護中華民國；反對台獨，也是為了守護中華民國。父親是一個心中認定了目標，就勇往直前，沒有猶豫，也絕不妥協的人。就是這種只問是非，不問個人利益的精神，讓他對中國國民黨、對中華民國有一份強烈的使命感。這一條正確的道路，他一定要堅持下去！

一生效忠中華民國 郝柏村三總逝世 享嵩壽101歲

(中時 )