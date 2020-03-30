新冠肺炎疫情持續延燒，交通部觀光局某主管人員，涉指示該局駐機場旅客服務同仁接待其子返國，事後其子及接待同仁均確診，交通部會同觀光局、桃機公司、內政部移民署等單位進行調查，初步調查結果出爐，交通部已指示觀光局將該主管撤除原主管職務，並降調接受後續調查。

觀光局派駐桃園機場一名員工，奉命接待觀光局主祕返台兒子，兩人都確診。 （圖／報系資料照）

觀光局經洽桃機經內政部移民署查明，這位主管的兒子返國後，循一般通關途徑，排隊完成填表檢疫、檢查護照、領行李及通關，並無禮遇通關。不過觀光局駐機場同仁，在管制區內的旅客下機門出口陪同主管之子，走完一般通關程序並陪同走出管制區，認定有違一般旅客服務之比例原則。

派駐機場同仁還接待這位主管之子喝咖啡，明顯徒增他人接觸風險，同時也不符合返國者防疫規範；這名主管雖曾向長官口頭請假，但人事差勤系統查無假單，加上未具備事態緊急的情形，請假明顯不符合程序，因此恐有曠職之虞，交通部要求觀光局將此案移交考績會審理並進行後續懲處之議處。

交通部指出，這位主管是該局駐機場旅服中心的上屬長官，卻指派下屬單位同仁接待親友，明顯不符公務原則；尤其正逢新冠疫情延燒之際，還公器私用，應受嚴厲處分；而這名主管在兒子22日發病、26日通報後，仍出席公務行程及會議，雖然兒子在28日已自主隔離，不過交通仍針對主管近一周內相關行程接觸之名冊，進行升高防疫等必要措施。

觀光局員工5歲兒染疫，桃私幼17師生停班同時消毒。 （圖／報系資料照）

另外，接待長官之子的同仁因確診新冠肺炎，中央流行疫情指揮中心30日宣布，包括這位同仁的5歲兒子也確診，該男童就讀桃園一所私幼，該幼兒園17名師生已全面停班，將居家隔離14天，桃園市環保局29日下午已全面消毒。

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(中時電子報)