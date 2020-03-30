68歲蕭姓婦人患有糖尿病、高血壓等慢性疾病，倦怠無力、胃口不佳的感覺已持續一周，日前因意識不清被家屬送至台北慈濟醫院急診，且因發燒、肺部膿瘍發炎、血糖過高及輕微腦萎縮的情形被收治住院。

但七天過去，所有病症皆已控制穩定，蕭姓婦人卻陷入昏迷。影像醫學部許元昱主任為其執行腦部磁振造影檢查，從影像中發現她的腦部滿是名為「豬囊尾蚴」的寄生蟲，醫療團隊趕緊投以抗寄生蟲藥物治療。兩天後蕭姓婦人恢復意識，表示自己半年前曾在東南亞旅遊時生吃豬肉，醫療團隊更確定其狀況為豬隻寄生蟲轉移宿主所導致。治療持續進行，住院四十天後，蕭姓婦人順利出院，持續於門診追蹤。

「豬囊尾蚴」是原生於豬隻的寄生蟲，會因人們生食或食用未煮熟的豬肉而轉移宿主，可寄生在人體腦、脊髓或肌肉中。許元昱主任指出，「豬囊尾蚴蟲可一直存活在人體內，並在人體內繁殖，若進入腦組織，會搶腦部的養分、血液，引起周圍腦組織發炎；而人腦會因反覆發炎、修復，使腦組織膠質增生，影響腦功能，若延誤治療甚至會危急生命。」

過往診斷豬囊尾蚴蟲的方式是取出部分腦組織化驗，不僅技術困難且有傷害腦組織的風險。而2017年開始，國際放射線醫學會修正診斷準則，只要腦部磁振造影影像顯示有小於兩公分的圓影，裡面有小黑點；或沒有小黑點但顯示有大型病灶，且有生食豬肉生活史者，便可直接診斷，盡快給予有效的抗寄生蟲藥物治療。

磁振造影即過往所稱的「核磁共振」檢查，許元昱主任說明，「磁振造影的組織對比和解像能力比電腦斷層高，所以能看到腦中極微小的阻塞、出血、發炎或血管病變；使用時機為腦功能受影響或無法解釋的腦部、神經症狀。」以蕭姓婦人為例，擁有慢性病的她因血糖控制不佳，造成身體炎症反應，而醫療團隊初步以電腦斷層檢查，發現輕微腦萎縮，懷疑腦中風，遂收治入院。

然而經藥物治療後雖退燒、肺炎緩解、血糖也降至正常值，蕭姓婦人意識卻較之前更混亂，甚至昏迷，這種超乎醫療預期的狀況就適用核磁造影檢查。影像檢查出爐，其大腦、中腦、小腦甚至基底核皆可見到許多帶有小黑點的明顯圓影及大型病灶，因而確診。

治療「豬囊尾蚴」必需持續施以抗寄生蟲藥物至少兩周至一個月，才能有效殺蟲，而死亡的寄生蟲會在腦中縮小、鈣化，整個病程對人體傷害的程度需視蟲的數量和寄生位置而定。許元昱主任提醒民眾，寄生蟲食入初期，並不一定會立即影響身體，但可能因繁衍數量增加影響身體器官，或於免疫力降低時造成不適；因此，慢性病、老年人、幼童等免疫力較差的族群要盡量避免食用生食的機會，以免因食入處理不周的或帶有寄生蟲的生食，傷害健康。

(中時 )