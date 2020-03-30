經發局長伏和中指出，高市府發起「暖心相守寄未來運動」，希望協助店家度過難關。（柯宗緯攝）

高市府今（30）日召開防疫會議，市長韓國瑜指出，即日起至5月3日前，高雄市所屬各高中職以下所有校園，暫時不對外開放；4月6日起到高市府洽公採實名制。另外，市府也發起「暖心相守寄未來運動」，鼓勵消費者以「小錢多點」預購方式，協助社區鄰里商家周轉救急，目前有351家店響應推出促銷優惠。

韓國瑜表示，今起在至5月3日以前，高雄市各高中職以下所有的校園，暫時不對外開放，希望所有市民朋友能夠共體時艱，了解教育局及市政府做這樣的決定，是不得已的。

韓國瑜也提到，4月6日起進入高雄市政府各局處，也就是府本部洽公的朋友們，必需採實名制登記，萬一將來有爆發疫情感染的時候可以溯源。

針對高雄市民從桃園機場入境後，如何返家居家檢疫？衛生局長林立人指出，市民從桃機搭防疫巴士回高雄後，市府也準備好防疫巴士或防疫計程車，銜接接駁至友善旅館，或是高市定點，以符合中央訂定的「不能搭乘大眾運輸工具」等相關規範。

經發局長伏和中指出，市府發起「暖心相守寄未來運動」，這是種社會運動，目的是有部分攤商、店家反映目前缺乏營運周轉金，因此比照坊間寄杯、預購的商業模式，鼓勵店家拋出預購優惠為誘因，消費者能以行動支持。

伏和中表示，希望該活動以誠信來推動，也不鼓勵大家大額的消費，需在自己能力範圍之內，為自己的未來儲備幸福，而預購的規則由店家跟市民自己來商議，或許可帶動新興商業模式。另也可透過臉書、IG、LINE等各種方式，tag好友串連。

韓國瑜也拋磚引玉，花5000元在高市府的喜憨兒烘焙屋寄杯咖啡，提供給媒體持記者證每人1杯。韓國瑜說，接下來3位副市長也會響應，希望一棒一棒傳下去，鼓勵民眾用自身實際行動來讓一些小生意的花店、書店、咖啡廳、小餐廳、自由工作者、文創業者等，在經濟衰退的時候，得到一些挹注，促進經濟活絡。

(中時 )