文化大學雖然無緣3連霸，不過昨天季軍戰2比1氣走嘉義大學，用勝利為這個球季畫下完美句點，陣中強棒陳真賽後也不諱言有職棒夢、旅外夢，主要目標放在旅美跟中職。

陳真先前透露自己今年加強重量訓練，在訓練的比重提高很多，因此打擊成績跟著進步，而他包括前天對開南大學好手余謙開轟，複賽、決賽共繳出3支全壘打，獲得大會全壘打王頭銜，文化大學教頭廖敏雄稱讚道：「陳真打擊力量具備職棒水準，不過細節還要再加強。」

除了打擊，陳真守備的進步廖敏雄也看在眼裡，廖敏雄說：「陳真之前守備不好，不過現在判斷球的能力增加很多。」陳真昨天季軍戰確實就展現防守美技，接下不少飛球製造出局數。

現在大三的陳真也思考未來棒球路要怎麼走，目標是加入加盟紅襪隊的旅美好友劉致榮腳步去旅外，「旅美是我的主要目標，至於日本職棒，因為考量到球風，還是以美國優先，也不排除挑戰中華職棒選秀。」

陳真和劉致榮感情不錯，因此常聊棒球、旅外生活等話題，劉致榮目前返台居家檢疫14天，陳真透露好麻吉一直找他聊天，「致榮覺得很無聊還叫我一起拍抖音，我們什麼都聊，他也會跟我分享旅外生活，例如他很擔心新冠肺炎，不過前往美國時整飛機只有他戴口罩。」

(中時 )