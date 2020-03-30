原來身高真的是距離！有網友分享自己跟女友兩人都不喜歡愛愛，交往了三個多月「才終於完成儀式」，而且前面還失敗了兩次，他把不協調的原因歸咎於「身高差」他表示自己快190而女友身高只有158公分，許多有經驗的網友也分享自己經驗給原PO，也有人質疑「是不是放錯地方了」

男網友在《Dcard》表示，自己跟女友都是第一次，但做了幾次卻都不太順利，他表猜想可能是身高差的關係導致愛愛不太順利，每次都「超級怕把女朋友弄痛」而且每次都會出現問題，他心疼女友忍著痛，還要笑笑的「好像很投入」讓他「對做愛沒那麼喜歡」原PO上網詢問網友「多做幾次會比較合吧？」也奉勸大家「不要有最萌身高插的想法拜託」

不過有經驗的老濕姬卻不這麼認為留言指出「女生不夠濕吧？才會很難塞」建議他「先做個前戲 或是買潤滑液」、「讓女友盡量放鬆 前戲多一點讓她更濕」也有人懷是原PO跑錯地方「該不會........x錯洞吧」

(中時電子報)