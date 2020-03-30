新北市消防局第二大隊今（30）上午在泰山第一公墓進行墓地火災搶救演練。(新北市消防局第二大隊提供╱吳亮賢新北傳真)

新北市消防局第二大隊今（30）上午在泰山第一公墓進行墓地火災搶救演練。(新北市消防局第二大隊提供╱吳亮賢新北傳真)

清明連續假期即將到來，為民眾掃墓的高峰期，但有消防隊員指出，每年都有部分民眾焚燒金紙後，未將餘燼撲滅，導致引燃周邊雜草，且因起火點特殊，消防員需翻越、踐踏各家祖墳，救援困難，消防局也呼籲民眾，隨手將金紙餘燼澆熄，避免林野火災發生。

為了確保民眾安全，新北市消防局第二大隊今（30）上午在泰山第一公墓進行墓地火災搶救演練，由消防人員穿戴背負式水袋、滅火把等設備，現場模擬撲滅林野火災，確保民眾安全。

新北市消防局指出，今年3月21日起已啟動各項防範林野火災措施，除協調各區公所割除墓地雜草並清運外，另也在新莊、五股、泰山、林口各區第一公墓出入口處，設置駐點防火警戒工作，免費發放1600只實用的「行動消防栓」軟式滅火水袋，搭配警戒點設置的大型儲水桶，讓民眾方便提取2公升以上水源滅火。

新北市消防局第二大隊長陳志德呼籲：依消防法規定，民眾非經許可，不得在田野引火燃燒或從事易致火災的行為，否則可處新臺幣3000元以下罰鍰，清明掃墓祭祖為重要傳統禮俗，但在掃墓時務必注意用火安全，謹記「四不二記得」，「不任意燒雜草」、「不讓金紙飛揚」、「不任意丟菸蒂」、「不放爆竹煙火」、「記得撲滅殘火」及「記得收拾垃圾」，讓慎終追遠也能兼顧環境及安全。

(中時 )