「第一銀行儲備核心人才(MA)計畫」自2005年開辦至今已邁入第16年，MA培訓制度完整且豐富多元，加上第一銀行海外據點綿密，外派機會多、MA職涯升遷迅速且透明，除首年通過特別考核得直升一職等外，具備專業證照及外派海外滿2年者均得直升一職等；MA進行第2年年薪可上看100萬元，外派到海外，年薪可望上看250萬元，薪資福利制度優渥且完善。

第一銀行一路走來橫跨三個世紀，120年來在臺灣經濟發展中扮演重要角色，致力成為最有溫度的金融機構，並積極轉型提供創新的金融服務；同時，第一銀行也致力落實企業社會責任、推動幸福職場、貫徹綠色金融理念，期待即將步入職場的同學們加入，選擇最好的第一，成就美好人生。

第一銀行非常重視MA的培育，以培養全方位多元發展的儲備核心人才為目標，過去15年來培育出300多位MA，其中已有近40位擔任主管職位；另外，第一銀行積極拓展全球市場，39個據點分佈在北美、歐洲、亞太和澳洲，如果對海外工作有意願，加入第一銀行，絕對有機會站上世界舞台。

第一銀行MA報名期間自即日起至4月6日止，可至金融研訓院網站下載招募簡章及完成線上報名程序，並可至第一銀行網站動態輪播首頁查詢詳細資訊。

(工商 )