根據《路透社》報導，南韓在去年12月17日曾悄悄展開對抗不明疫情的演習，當時所假設的情境為，有南韓人赴大陸旅遊後，染上肺炎並迅速傳染給他人，一共召集了20多位在傳染病領域中的菁英人士，來參與並進行推演解決方案。

演習當時，南韓政府假設該案例受感染後，又將疾病傳染給同事和為他們診治的醫療人員。韓國疾病管理本部（KCDC）的專家團隊更為此開發了一種演算法，不但能找出病原體及其來源，也兼具篩檢技術。

因此當南韓1月20日出現第一起疑似新冠肺炎病例時，演習中的相關應對措施便立即被政府實際應用到真實狀況中；KCDC專家指出，人類演化至目前為止，所遭遇到的最嚴重疾病就是流感和冠狀病毒感染。兩者相較之下，流感已有可應對的方法，而冠狀病毒方面則尚無全面把握能治好，而今竟真的發生新冠肺炎大流行，幸好有提前演習，節省了不少開發檢測試劑以及確認病患是否感染的時間。

南韓總計有9661起確診病例、158人死亡，但在過去的3個星期以來，疫情已經趨緩，每天新增的確診病例大約僅在100例左右。另外，KCDC專家還指出，演習後不久，真的就有不明疫情在大陸武漢爆發，也因為演習而讓他們有能力及早反應，於1月4日就著手研發篩檢方法。

截至三月初，南韓每日可進行高達2萬次篩檢，有5家公司所生產的試劑甚至還出口到其他國家。據KCDC專家表示，在像面對這樣的全新未知的病毒時，他們也不確定自己的研發方向是否正確，只能做到盡量減少確診個案，守住當地的醫療前線。

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(中時電子報)