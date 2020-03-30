一位新竹縣關西鎮民29日從美國回台，並未回到關西家裡居家檢疫14天，新竹縣防疫人員30日家訪未能尋獲個案，縣府晚上依規公布姓名並通報協尋。未料，警察局調查男子是在台北市防疫旅館，縣府民政處去電旅館，確認男子在29日就已經申請入住防疫旅館，虛驚一場。

(中時 )