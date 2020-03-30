虛驚一場！新竹縣男子原來一回國就住進防疫旅館 18:362020/03/30 中時 羅浚濱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新竹縣政府。（羅浚濱攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 一位新竹縣關西鎮民29日從美國回台，並未回到關西家裡居家檢疫14天，新竹縣防疫人員30日家訪未能尋獲個案，縣府晚上依規公布姓名並通報協尋。未料，警察局調查男子是在台北市防疫旅館，縣府民政處去電旅館，確認男子在29日就已經申請入住防疫旅館，虛驚一場。 (中時 ) #陳念琦 #竹縣 #美國 #返台 #居家檢疫 #失聯男 也許您會感興趣 推薦閱讀 武漢台商返台第三波 以包機為主、不取消註記 04:102020/03/26 全球財經 陳時中怒批 不怕死不識相 04:102020/03/26 生活新聞 檢疫者入住日租套房 鄰居怕怕 04:102020/03/26 地方新聞 台中居家檢疫者暴增 副議長顏莉敏籲增加替代所數量 15:192020/03/26 生活 違反居家檢疫 基隆2人各吃10萬罰款 18:012020/03/26 生活 雙北居檢人數暴增讓關懷人力短缺 基隆推3條「專線」來分流 17:542020/03/26 政治 居家檢疫人數兜不攏 北市與中央相差3700人 11:432020/03/27 社會 居家檢疫趴趴走恐成防疫破口 侯友宜：抓到一定重罰 12:572020/03/27 政治 移工入境檢疫辦法更新 產業類檢疫場所要一人一室 16:002020/03/27 生活 居家檢疫 藍諷消失的密室成破口 04:102020/03/28 生活新聞 生活熱門新聞 新冠肺炎台灣5死！醫曝：加護病房痛苦哀號 - 生活 虛驚一場！新竹縣男子原來一回國就住進防疫旅館 - 生活 台灣為何本土案例少？外媒驚：解方在台北 - 生活 鋒面、冷空氣接力 氣象局：下周濕冷18度 - 時事 中和新冠肺炎防疫作為 獲國際媒體報導 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。