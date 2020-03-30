新冠肺炎（COVID-19）疫情全球升溫，我國全力防堵疫情擴散，今（30）中央流行疫情指揮中心說明最新進度，記者會重點如下：

◎今日新增8名新冠肺炎確診案例與2例死亡，其中包含7例境外移入、1例本土。本土個案299為5歲男童，遭到同住家人案269感染。截至目前為止，加上昨晚新增的1例死亡個案，國內共累計306例確診、5例死亡。

◎口罩實名制升級3.0，下周四起取消身分證單雙號購買限制，且成人口罩放寬為14天購買9片、兒童口罩14天買10片，另外也開放二等親內每次可寄30片口罩到海外。

◎國內從昨晚至今共新增3名死亡個案，分別為案34首起院內感染的老婦人、案108的40多歲捷奧團男導遊以及案170曾到西班牙旅遊的60多歲男性。三人分別有心臟功能不佳、肥胖以及癌症等多重病因。

◎昨日類包機，已對本次台商進行150人的採檢，全部都為陰性，另有3名人員因檢體品質不佳，將再度進行採檢。

◎昨晚死亡個案108為40多歲男性奧捷團導遊，該團4個確診者當中有3人重症，唯一輕症年紀較輕，其餘3人皆有慢性病。

◎案269也就是觀光局機場服旅中心員工的5歲兒子今日也確診，該男童就讀的一所桃園私幼17名師生已全面停班，將居家隔離14天。

◎案277的爸爸為觀光局主管，但交通部有提到該主管並沒有採檢，因此提案做採檢。對此，陳時中回應，在沒有症狀時採驗效果差，現在隔離者沒有症狀先不採檢，有症狀立刻採，現在採檢會有偽陰性情形，會讓大家以為沒事。

(中時電子報)