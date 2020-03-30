新北市蘆洲區仁愛公園種植了柚子、芭樂、蓮霧等10餘種水果，被當地民眾稱為「水果公園」，今日完成翻新工程。（蘆洲區公所提供／吳亮賢新北傳真）

新北市蘆洲區仁愛公園種植了柚子、芭樂、蓮霧等10餘種水果，被當地民眾稱為「水果公園」，今日完成翻新工程。（蘆洲區公所提供／吳亮賢新北傳真）

新北市蘆洲區仁愛廣場旁的仁愛公園，種植了柚子、芭樂、蓮霧、芒果、桃子等10餘種水果，擁有「水果公園」的美名，但公園內設施因長年日曬雨淋，木棧道磨損、圍籬腐蝕鬆動，為此民政局及區公所共撥款150萬元翻新，今(30)日完工，嶄新的公園也吸引許多民眾前來賞花、賞果。

蘆洲區水湳里長吳松標指出，仁愛公園過去為國有地租賃私人使用，堆置了許多工程模板，環境缺乏整理，十分髒亂，2010年時，蘆洲公所便向國有財產署洽購土地，整理為公園。

吳松標表示，公園啟用後，便發動志工一同種植柚子、芭樂、蓮霧、芒果、桃子等10餘種水果，其中以柚子樹最多，共有17棵，每年也會發起義賣柚子活動，所得全數作為仁愛國小及里內清寒學子的獎助學金，10年捐出超過140萬元。

蘆洲區公所指出，仁愛公園為當地民眾賞花、賞果的好去處，但公園內木棧道長年日曬雨淋，出現磨損，周遭圍籬也腐蝕鬆動，造成民眾安全疑慮，因此便向民政局申請130萬經費、公所撥款20萬， 2月起開始翻新工程，今日正式完工。

蘆洲區長施得仰表示，全新的木棧道不只解決步道腐蝕、濕滑的問題，提高使用安全性，細緻的木紋質感更提升民眾休憩體驗，另外園內的可食地景也重新整理，種植許多有機蔬菜，民眾可來公園內感受濃濃果香，體驗田家樂。

(中時 )