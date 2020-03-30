受疫情影響，許多演出取消，女高音芮妮．弗萊明和鋼琴家紀新，透過網路，合作一曲舒伯特的〈聖母頌〉，獻給樂迷，也為全球抗疫的民眾加油打氣。

芮妮表示，她和紀新近期原本要舉行的音樂會都取消了，「還有其他很多音樂家同樣取消音樂會，生計受到影響，大家有機會可以支援他們，但如果無法幫忙也沒關係，一直播放音樂，也可以。請大家一定要保重身體，一切平安。」

紀新表示，「這波疫情讓人與人之間必須保持一定的距離，但音樂能讓大家連結在一起。」

疫情期間，不少音樂家無法碰面，都改採網路合作方式，像是日前染疫的小提琴家慕特，就和倫敦愛樂的三名音樂家，透過網路合作，完成一場弦樂四重奏音樂會。

去年夏天來台演出的鹿特丹愛樂，團員因防疫而各自在家，他們分別錄製影片，透過網路遠端連線與剪接技術，合奏一曲貝多芬第九號交響曲裡〈快樂頌〉，象徵世界一家，為大眾送上祝福。

(中時 )