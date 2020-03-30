大陸外交部發言人華春瑩今日在例行記者會上針對有部分國家表示由大陸生產的口罩不符合防疫標準以及新冠病毒快篩檢測試劑盒結果不準確做出回應。

華春瑩稱，大陸在保證國內防疫需求的前提下，支持有信譽的企業開展醫療物資的出口，也有的國家通過外交管道，向陸方提出了商業採購需求，經了解，外國的採購商沒有反應通過上述管道採購的物資有品質問題。

華春瑩說，大陸駐相關國家的使館都第一時間去進行了了解、核查，也第一時間作出了回應。如說斯洛伐克日前有官員質疑，從大陸採購的快速檢測試劑盒準確性有問題。初步的判斷是檢驗人員誤將慣用的核酸試劑檢測方式用於新購買的抗原試劑盒，造成了結果的不確定性或者不準確。對此斯洛伐克外交部也向大陸表達感謝，並期望兩方可以繼續合作抗疫。

另外也有荷蘭有官員表示，從大陸進口的口罩不符合安全規格。經大陸駐荷使館人員聯繫瞭解後，荷蘭衛生部官員表示這批口罩有部分不適用重症病房的醫護人員，他們也持續向當地醫療機構詢問是否可供防護要求較低的醫護人員使用。

華春瑩強調，中方幫助別人，心意是真誠的，如果在這個過程當中出現了問題，應該抱持實事求是的態度，來解決問題。大陸也願意與相關各國相關部門溝通，但這些問題不要以政治化的角度來解讀。

華春瑩還稱，實際上在大陸疫情初期也收到了其他國家給的援助物資，當中也是有一些不合格的。但當時選擇相信別國的善意，尊重別國的善意。

(中時 )