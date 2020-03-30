FH美國金融股ETF自5/5起終止上市 18:502020/03/30 工商 呂淑美 、 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所表示，由復華投信經理之FH美國金融股（00767）ETF，將自5月5日起終止上市。 證交所表示，由於該基金於3月17日，已達最近30個營業日淨資產價值平均值低於1億元之終止信託契約標準，復華投信向主管機關申請終止該信託基金之信託契約並獲得核准，上開情事已符證交所「營業細則」第50條之2終止上市規定。 證交所表示，於5月5日ETF終止上市日前，投資人仍可於集中交易市場買賣。而終止上市後，復華投信將持續辦理投資人服務事宜，投資人權益相關事項請查詢復華投信網站。 (工商 ) #終止上市 #證交所 #復華投信 #ETF #FH 也許您會感興趣 推薦閱讀 2千億資金 藉陸ETF大舉入市 04:092020/03/26 焦點新聞 反向ETF突圍 避險超前部署 04:102020/03/26 財經要聞 配對交易策略 創造穩定報酬 04:102020/03/26 財經要聞 學習無界限 證交所推線上課程 04:102020/03/26 證券．權證 編‧輯‧室‧報‧告－反向ETF的運用 01:152020/03/27 產業特刊 Fed祭無限QE 投資級債鬆口氣 01:152020/03/27 投資理財 《證交所》國泰投信募集發行網路資安ETF將於3月30日掛牌上市 08:552020/03/27 財經 證交所4月邀中央再保等3公司舉辦法說會 16:442020/03/27 財經 《證交所》中再保等3家，4月證交所辦法說 16:482020/03/27 財經 紐約證交所表情王也確診 22:442020/03/27 國際 財經熱門新聞 就剩明天！58元買王品1股 爽拿2200元餐券 - 財經 快了…台股下波屠殺！專家爆散戶撿槍時機 - 財經 就算明天又爆股災！散戶長線抱這檔也睡得著 - 財經 全球經濟衰退成定局 晶圓廠將掀關廠大潮 - 財經 口罩3.0快來了 不必預購直接到超商插卡領貨 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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