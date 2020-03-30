證交所表示，由復華投信經理之FH美國金融股（00767）ETF，將自5月5日起終止上市。

證交所表示，由於該基金於3月17日，已達最近30個營業日淨資產價值平均值低於1億元之終止信託契約標準，復華投信向主管機關申請終止該信託基金之信託契約並獲得核准，上開情事已符證交所「營業細則」第50條之2終止上市規定。

證交所表示，於5月5日ETF終止上市日前，投資人仍可於集中交易市場買賣。而終止上市後，復華投信將持續辦理投資人服務事宜，投資人權益相關事項請查詢復華投信網站。

(工商 )