華南銀行統籌主辦日盛國際租賃公司新臺幣38.4億元聯貸案近日成功募集，並於3月30日完成簽約，聯貸資金將用於償還日盛國際租賃既有聯貸案餘額及充實該公司中期營運資金。

該聯貸案由華南銀行統籌主辦，並由臺灣銀行共同主辦，參貸銀行包括台新、土銀、兆豐、一銀、彰銀、新光、上海7家銀行，以及兆豐票、國票、萬通票、大中票4家票券公司，共計13家金融機構。本聯貸案原以32億元推出，因參貸銀行超額認購達126％，最終以新臺幣38.4億元簽約，充分顯示銀行團對公司營運的肯定及支持。

日盛國際租賃成立於1981年，以提供各式新舊客貨車、重機及機具分期付款，及車輛長租、不動產融資等為主要業務，即時滿足客戶資金需求，服務品質深受各界肯定，目前已成為國內前三大重車租賃業者之一。該公司長期深耕市場，紮實經營客戶關係，目前全臺共有9處營運據點，2013年底更將業務版圖拓展至中國大陸，業績蒸蒸日上，讓公司營業額及獲利連年穩定成長。

統籌主辦行華南銀行長期耕耘聯貸市場，熟悉產業發展趨勢與脈動，更積極配合政府推動都市更新、再生能源政策，協助相關企業取得大額融資，近期主辦之指標聯貸案件包括南港輪胎舊廠300億元都更案，以及天衝能源43億元太陽能電廠建置案等。

華南銀行更以實際行動響應政府投資臺灣三大方案，同時推出200億元工業區土地、廠房自辦優惠專案貸款，設置分行單一服務窗口及舉辦說明會，提供在臺投資企業最即時的融資服務；近期更針對營運受到新冠肺炎疫情影響之客戶，推出「全民防疫、華銀給力」專案貸款，並全力配合政府各部會相關紓困振興辦法，以協助國內企業度過疫情難關，善盡銀行企業社會責任。

(工商 )