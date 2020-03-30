「十三行數位博物館」推出720度環景影像導覽，民眾可透過手機，線上欣賞文物。（十三行博物館提供／吳亮賢新北傳真）

全國唯一考古節慶「新北考古生活節」，每年吸引數萬民眾參加，但因新型肺炎疫情蔓延，主辦單位十三行博物館今(30)日宣布今年活動停辦，館長陳春蘭表示，原規劃之各項活動將延至明年4月推出，今年8月首度舉辦的「新北南島文化節」及12月「新北多元文化節」，仍積極籌備中。

陳春蘭指出，「新北考古生活節」從去年即開始籌辦，以「史前聚落生活」為主題，結合「新北考古論壇」，邀請國內外考古博物館、專家學者、文創業者、機關學校，以專題演講、工作坊、考古展演、體驗、市集等活動呈現。

陳春蘭表示，雖然今年活動因疫情停辦，但原規劃之各項活動將於明年4月推出，另外館方也正積極籌備今年8月首次舉辦的「新北南島文化節」及12月的「新北多元文化節」，活動精采可期。

文化局長龔雅雯表示，十三行博物館自2012年起每年4月舉辦「新北考古生活節」，皆吸引數萬人參加，為新北市年度重要文化活動，雖然今年活動取消，但館旁的新北考古公園及陽光廣場戶外空間綠草如茵，十分舒適，仍是假日出遊踏青好去處。

此外，十三行數位博物館於去年3月上線，目前超過6萬人次瀏覽，民眾在家也可享受720度環景導覽，零死角欣賞文物，同時還有線上「八里聲音漫遊」雲端劇場，帶領民眾探索八里秘境。

(中時 )