前幾天，英國首相強生（Boris Johnson）確診新冠病毒後沒多久，他的主要政策顧問卡明斯（Dominic Cummings）就被媒體拍到急匆匆的衝出唐寧街10號首相官邸，被外界笑稱逃避病毒。然而卡明斯在周末也出現感染症狀，現在選擇自我居家隔離，靜待病毒檢測結果。

天空新聞(SkyNews)報導，英國首相強生在病毒檢測呈陽性後，就被隔離治療了，但是仍然與卡明斯顧問等人保持聯繫。

好幾位英國內閣成員都出現感染，包括衛生部長漢考克（Matt Hancock）、首席醫療顧問惠蒂（Chris Whitty），和蘇格蘭事務大臣傑克(Alister Jack)都被確診，於是英國國會議員擔心「西敏寺似乎成了感染的溫床」。

所幸，也有感病的官員已經康復，第一位康復的是衛生部政務次官多利斯（Nadine Dorries），她已回到工作崗位。

卡明斯是強生的主要政策顧問，他在2015~16年的英國脫歐公投中，擔任脫歐陣營的大軍師，自此一戰成名，也因為脫歐運動與強生結識，相關的事蹟被改編成電視電影「脫歐：無理之戰」(Brexit: The Uncivil War )，由知名影星班奈狄克·康柏拜區飾演卡明斯(Benedict Cumberbatch)。

據說，英國先前的「群體免疫」政策，也是他提出的，就是讓多數人都染病，然後就得到集體的免疫，民間也譏為「不做為防疫」、「佛系防疫」。所幸，在預測此舉可能造成四分之一人口都面臨罹病致死後，強生實施了嚴格的社區封閉，來阻止疫情擴散。

(中時電子報)