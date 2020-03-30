▲經龍潭警分局偵查隊及保安大隊支援已順利將劉姓通緝犯逮捕。（龍潭分局提供／蕭靈璽桃園傳真）

40歲劉男日前因強盜、毒品等罪嫌通緝在案，劉男於28日下午外出與友人相約，事後在返家途中被龍潭警方協同警察局保安大隊不費一槍一彈壓制在地，並於現場起出改造槍枝、子彈及一、二級毒品等犯罪證據，警方表示，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品等案移送法辦。

龍潭警分局偵查隊日前接獲線報，劉姓逃犯平時居無定所，且有吸食毒品習慣、擁有槍枝等不法行為，經長期跟監，警方得知情資劉男遇前往新竹縣湖口地區進行毒品交易，便由龍潭警分局長蕭欽杰親自率領偵查隊前往，並考量劉男情緒易怒隨身攜帶槍械，特別申請桃園市警察局保安大隊支援前往查緝。

警方表示，28日下午劉男外出購物，事後返家全程保持疑慮，在住處附近不斷繞路，專案小組成員便於28日晚間至新竹縣湖口地區某大樓進行埋伏，待劉男駕車返家，時機成熟上前壓制，並避免劉男以槍枝反擊，順利逮捕劉男。

警方指出，現場起出改造手槍1支、子彈17顆，及一、二級毒品等犯罪證據，並表示，全案已依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品等罪嫌送辦，強調，將積極持續追查有關槍砲、毒品來源及該案是否涉其他刑案。

(中時 )