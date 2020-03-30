高雄立志中學資訊科今年推動乙級證照再創新高，自強班38人共考取42張乙級證照，取證率超越百分百，考證績效領先全國。其中許芸甄從去年11月起短短4個月內，破記錄跨類群考取3張乙級、6張丙級國家技術士證照。

許芸甄就讀七賢國中時，資訊科畢業學長胡忠雲到班上進行優秀校友返校分享，在學長的介紹之下，許芸甄認為立志資訊科是能滿足她對學業與技術領域的專業證照檢定的嚮往，因此選擇就讀立志，進入立志後在老師的引領下，漸漸找到學習方向。

學習過程中碰到許多挫折，但她沒有選擇放棄，反而想盡辦法克服眼前困難，最終她考取「電腦硬體裝修」、「儀表電子」、「電腦軟體應用」3張乙級國家證照，另外也取得「電腦軟體設計」、「網頁設計」、「工業電子」、「電腦軟體應用」、「電腦硬體裝修」、「網路架設」6張丙級證照。

她日前也通過校內繁星計畫甄選，以校排第1名成績參加甄選，相信不久後的繁星榜單，必能金榜題名，錄取她的第1志願臺灣科技大學。

(中時 )