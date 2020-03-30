觀光局主管指示下屬接待兒染疫 林佳龍：他兒子確診後應有風險意識 19:012020/03/30 中時 張毓翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 交通部長林佳龍今天到嘉義縣阿里山鄉樂野村優遊吧斯鄒族文化園區參加座談會，會後受訪指出，交通部調查後已請觀光局撤除該主管職務，並調離原職接受調查。（張毓翎攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 交通部觀光局主管涉指示該局同仁接待他的兒子返台，日前其子、接待員工及員工小孩均確診新冠肺炎，交通部長林佳龍今天到嘉義縣阿里山鄉樂野村優遊吧斯鄒族文化園區參加座談會，會後受訪指出，交通部調查後已請觀光局撤除該主管職務，並調離原職接受調查。 林佳龍表示，該主管的兒子於26日通報後確診後，該主管應有風險意識，不應繼續上班。 (中時 ) #主管 #兒子 #接待 #觀光局 #林佳龍 也許您會感興趣 推薦閱讀 人事異動站 3月20日至3月26日 04:092020/03/29 財經要聞 林佳龍怒 要求觀光局24小時內查明 04:102020/03/30 生活新聞 證實觀光局主管翹班接兒子 林佳龍：如有特權絕不寬待 12:442020/03/30 政治 立委爆觀光局主管上周曾到多位立委辦公室 今緊急消毒 13:532020/03/30 政治 觀光局官員疑翹班接兒子 王國材證實「沒送請假單」 14:582020/03/30 政治 觀光局高官惹議 藍黨團要交通部說清楚 14:212020/03/30 政治 觀光局員工5歲兒染疫 桃私幼17師生停班 16:182020/03/30 生活 兒喝咖啡害2人染疫 交部怒拔觀光局主管職務 16:002020/03/30 生活 觀光局主管叫下屬接小孩 交通部要拔官降調！ 16:272020/03/30 政治 觀光局主管要下屬接待兒子染疫 交部怒「拔官降職」 18:452020/03/30 社會 生活熱門新聞 新冠肺炎台灣5死！醫曝：加護病房痛苦哀號 - 生活 虛驚一場！新竹縣男子原來一回國就住進防疫旅館 - 生活 台灣為何本土案例少？外媒驚：解方在台北 - 生活 鋒面、冷空氣接力 氣象局：下周濕冷18度 - 時事 中和新冠肺炎防疫作為 獲國際媒體報導 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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