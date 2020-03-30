交通部觀光局主管涉指示該局同仁接待他的兒子返台，日前其子、接待員工及員工小孩均確診新冠肺炎，交通部長林佳龍今天到嘉義縣阿里山鄉樂野村優遊吧斯鄒族文化園區參加座談會，會後受訪指出，交通部調查後已請觀光局撤除該主管職務，並調離原職接受調查。

林佳龍表示，該主管的兒子於26日通報後確診後，該主管應有風險意識，不應繼續上班。

(中時 )