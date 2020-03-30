「不能讓狼，待在羊群裡！」一名學生家長出面指控，中市某中學1名科展陳姓名師，在3年多前常藉故把他就讀國一的兒子到實驗室內黑暗中體罰、取綽號為「勃雞」（勃起的小雞雞），還成立「勃雞男神粉絲專頁」，罰他課堂到走廊罰寫功課，導致缺課300多堂，兒子因壓力創傷症長期就醫，早已轉學，且已就讀高一，但陳老師居然僅被記1個大過處分，至今仍在學校任職，不希望其他學生也遭迫害。

台中市府教育局表示，經查該事件是在106年發生，校方經家長投訴於107年召開教評會，校方做出1大過懲處。教育局針對本案，將要求學校將該師調離原職務，教育局與校方後續將組聯合調查，決不寬貸以維護學生受教權。西苑中學表示，處理過程皆依法行政，此案已進入相關司法程序，校方靜待司法審判。

該家長指控，他兒子在2016年9月入學國一，沒想到發現學校幾名老師上課竟都會體罰，他曾向學校反映過。2017年12月間他發現兒子瘦到不成人形，身高160公分、體重竟只有39公斤，上廁所席洗澡都不敢關門、失眠而且精神狀況不好等異狀，一再追問下才得知遭到陳姓導師的凌虐、公然侮辱及性騷擾等暴行。

家長控訴，陳老師是知名的科展指導老師，經常藉故將他兒子帶到實驗室的倉庫內，用手打頭、用膝蓋撞身體，還追著打到失控，直到兒子掉淚才會罷手；此外，還把兒子叫到教官室前罰寫，還不准坐著寫，兒子常趴著、跪著寫，但是教官、老師都沒有伸出援手。陳老師還為他兒子取公開的綽號為「勃雞」（勃起的小雞雞），師生成立「勃雞男神粉絲專頁」，無異言語性騷擾。

家長批評，兒子個性比較內向、膽怯，陳老師還警告兒子不准告訴父母，他兒子成績不好，但也不是最後1名，不知為何被鎖定，事經家長在通告學校及教育局，學校最後懲處陳老師1大過，全台中市儘2名老師遭社會局公告違反《兒童及少年福利與權益保障法》，另1名老師早就無法任教，而陳老師卻能持續任教，帶原班到國三畢業，可見校方根本漠視。

家長說，他兒子到身心科就醫被診斷為壓力創傷症，長期服藥，並接受心理諮商，目前就讀高一。他強調，不希望看到別的孩子在校園也遭到類此霸凌事件，他控告陳老師涉嫌傷害、公然侮辱、強制罪及凌虐等案，目前，一審公然侮辱案判陳老師拘役100日，得易科罰金，其他案仍在地檢署偵辦中。

(中時 )