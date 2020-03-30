南韓在去年12月17日曾模擬對抗新冠肺炎疫情的演習，不過當地目前確診累積人數達9661例，死亡158例，有鑑於整個經濟面大受影響，南韓總統文在寅公布緊急災害補助金實施方針，最高可領100萬韓元（約新台幣2萬4631元）。

據《韓聯社》報導，南韓提出的緊急紓困補助計畫，計畫發給年收入70%以下的家庭，統計約有1400萬戶，預計單人家庭發40萬韓元，二人家庭發60萬韓元，三人家庭發80萬韓元，四人以上家庭發100萬韓元，青瓦台打算以地區性消費券、電子貨幣的方式來支付。

估計這項措施預算約9.1兆韓元（約台幣2247億），文在寅表示，政府需要以最大限度確保財政預算，用最迅速方法應對疫情帶來的危機情況；但詳細紓困方案的總金額、期限、稅收減免的額度及減免方案適用的族群仍有待進行討論。

另外，南韓衛生福利部還與各地市政府合作，希望能再額外提供為期4個月的現金券，給低收入的兒童和老年人，約每月可獲得10萬韓元到35萬韓元，若2項計畫都通過，一戶4口的家庭最多可獲得140萬韓元（約台幣3萬4500元）的補貼。

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(中時電子報)