緊鄰員林大道旁的彰南國民運動中心，主體建築已完工進入內部裝修階段，館外土地仍一片光禿禿一片，尚待種植綠美化植栽，與環場景觀PU跑道工程。（民眾授權提供／謝瓊雲彰化傳真）

緊鄰員林大道旁的彰南國民運動中心，主體建築已完工進入內部裝修階段，館外土地仍一片光禿禿一片，尚待種植綠美化植栽，與環場景觀PU跑道工程。（民眾授權提供／謝瓊雲彰化傳真）

2017年11月底動工的彰南國民運動中心，目前主體建築已完成，開始室內裝修，戶外植栽綠美化及最受矚目的環場景觀跑道也將接續進行，預計年中完工後驗收，廠商目前已開始徵才培訓主管與幹部，最快年底就能試營運。

彰南國民運動中心位於員林市員林大道明倫段，為184公頃重劃區精華地段，興建之初就完成委外作業，由高雄廠商凱格大巨蛋運動股份有限公司獲選簽約，具有雲林縣及台中市北區兩座國民運動中心的運營經驗。

運動中心完工後為地下1層、地上4層的運動場館，基地總面積約21416平方公尺，足足比彰北大2.5倍；除有體適能中心、綜合球場、羽球場、桌球場、韻律教室與16×50公尺室內溫水游泳池（備有SPA區）等六大核心設施。最受矚目期待的就屬全國首創景觀跑道，結合戶外公園意象、搭配地形起伏打造PU跑道路徑，穿越整座運動中心周圍，跑者可感受不同的戶外運動休閒樂趣。

凱格副執行長郭瑞龍指出，運動中心2015年底動工，原定2019年完工，今年3月完成驗收後點交，工程進度已延宕4個月，但各部門已開始招聘現場員工，有9成為在地招募，完工前3個月就有主管進駐，希望下半年就開始試營運，初期就將投資1700萬元採購設備器材。

工務處長林漢斌指出，目前主體建築已完工，針對內部各場館木地板和韻律教室進行裝修和游泳池試水等作業，加上環場PU景觀跑道工程尚未開始，預計年中才能完工，完成驗收後在下半年度辦理點交。

(中時 )