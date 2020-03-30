蔡秀樓師承名家李春祈、黃明賢，花鳥畫是其專長。(莊曜聰攝)

《閒雲逸秀-蔡秀樓水墨畫個展》在新營文化中心文物陳列室展出，展期到4月12日。(莊曜聰攝)

台南市文化局新營文化中心即日起自4月12日，在文物陳列室舉辦《閒雲逸秀-蔡秀樓水墨畫個展》，展出素人畫家蔡秀樓的37幅水墨畫作，她擅長寫意花鳥畫，山水奇石為輔，這次展出集30年畫工為大成，畫作中處處可見對繪畫的熱愛與追求，值得一看，歡迎藝文同好前來細觀品味。

年屆六旬的蔡秀樓出身南投埔里，母親精通花藝、刺繡、織衣，從小耳濡目染，種下藝術的種子，她小時候就會幫紙娃娃畫製服裝，求學時常在課本中塗鴉，高中美術課老師陳松發掘長才，鼓勵她參加校內外比賽，屢獲肯定，雖然畢業後斷了學習機會，仍心心念念於繪畫。

婚後定居學甲相夫教子，在一次機會下，跟隨山水畫大師李春祈、花鳥畫大師黃明賢學習國畫，從此30年沒有間斷，從一開始的臨摹、寫生、拍照具備紮實的基本功，進而走入創作，花鳥是有生命的，講究實事求是，經過巧思安排，構圖藉由彩筆讓鳥語花香，畫面率真、秀麗，呈現寧靜悠閒的氛圍，優美的情境躍然於紙上。

學習沒有止境，蔡秀樓去年還進入長榮大學書畫藝術系就讀，跟著年紀幾乎可以當她孫兒的同學一起上課，雖然有深厚的畫工打底，但面對電腦、英文課程還是有些傷腦筋，不過能夠浸淫藝術世界，讓她相當滿足。

多年來持續創作不曾放下畫筆，蔡秀樓說，這檔展覽是人生回味，也是成長紀錄，更是一路追夢的沿途風光，願把作品與同好前輩切磋分享。

(中時 )