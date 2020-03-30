東京若封城 1個月的GDP恐大跌逾1兆4千元 19:002020/03/30 中時電子報 黃菁菁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 東京都要求民眾3月28日的周六日避免出門，以防止新冠肺炎疫情擴大，使得東京街頭空蕩蕩的十分冷清。（黃菁菁) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本智庫第一生命經濟研究所30日估算，東京都若因新冠肺炎疫情宣布封城的話，1個月的實質GDP（國內生產毛額）將大跌5兆1千億日圓（約台幣1兆4千448元） 東京都是日本的商業中心，若日本企業停止活動的話，日本經濟恐將急速萎縮。第一生命經濟研究所是假設4月1日起至4月24日的長假，日本企業平日也要求員工盡量不到公司的情況下，做出的估算。 此外，若除了東京都之外，包括埼玉、千葉、神奈川縣3縣的南關東全區都封城的話，GDP將大跌8兆9千億日圓（約台幣2兆5千213元）。 (中時電子報) #封城 #GDP #東京都 #疫情 #千葉 #埼玉 #神奈川 #第一生命 也許您會感興趣 推薦閱讀 民眾配合禁足防疫 東京都宛如空城 14:062020/03/28 國際 台灣會封城嗎 04:102020/03/30 時論廣場 《日股》東京恐封城 日經指數收跌1.57％ 15:572020/03/30 財經 國際熱門新聞 川普大驚：從沒在美看過這麼多屍體 - 國際 N號房吹哨人是女大生！潛入淫窟搜罪證…大驚：幼蟲塞生殖器是公開的 - 國際 有仇必報！川普要梅根自付維安費 - 國際 英怒指陸隱瞞疫情達40倍 5G恐排除華為 - 國際 日本關西機場面臨空前危機 國際航班僅剩1成 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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