日本智庫第一生命經濟研究所30日估算，東京都若因新冠肺炎疫情宣布封城的話，1個月的實質GDP（國內生產毛額）將大跌5兆1千億日圓（約台幣1兆4千448元）

東京都是日本的商業中心，若日本企業停止活動的話，日本經濟恐將急速萎縮。第一生命經濟研究所是假設4月1日起至4月24日的長假，日本企業平日也要求員工盡量不到公司的情況下，做出的估算。

此外，若除了東京都之外，包括埼玉、千葉、神奈川縣3縣的南關東全區都封城的話，GDP將大跌8兆9千億日圓（約台幣2兆5千213元）。

(中時電子報)