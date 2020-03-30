坐落於料羅灣畔的柏村國小，是1957年金防部司令官胡璉下令以砲兵指揮部指揮官郝柏村為名興辦的學校，為金門著名的「將軍國小」之一。（李金生攝）

去年柏村國小校慶，郝柏村將軍的5位子女贈送師生每人一組「百歲瓷碗」。（柏村國小提供）

郝柏村將軍辭世留給柏村國小師生無盡的思念，右二為現任校長許雪芳。（柏村國小提供）

前行政院長郝柏村先生在今天下午以嵩壽101歲辭世，以其名興辦的金門柏村國小師生以合唱第一代校歌與默哀的方式，向永遠的「郝伯伯」、「郝爺爺」致敬，表達無盡的哀悼和追思。

坐落於料羅灣畔的柏村國小，是1957年金防部司令官胡璉下令以砲兵指揮部指揮官郝柏村為名興辦的學校，為金門著名的「將軍國小」之一，半世紀來書聲琅琅不斷，培育許多各行各業的優秀人才。

去年，柏村國小舉辦60周年校慶，原欲邀請郝柏村將軍參加，但考量他年事已高不便遠行，改由郝龍斌夫婦跨海代表父親出席。郝龍斌透露，他在擔任台北市長任內，有一天父親突然問他：「若所有的經費只夠你做一件事，你要做什麼？」他回說「教育」，父親誇讚他「孺子可教!」，還說「窮不能窮教育，苦不能苦孩子。」

代表父親來到金門的郝龍斌，在向畢業生講話時也以父親為該校題寫的「想飛」2字，鼓勵新一代的學子大膽築夢、勇敢追夢，讓自己的夢想就從柏村國小起飛。

在聽說創校人與世長辭後，師生們十分感傷，即由校長許雪芳帶領全體師生在「想飛」勒石前合唱第一代校歌，並默哀1分鐘，表達對「郝伯伯」無限的懷念。

柏村國小指出，郝將軍一生正如郝龍斌所言的出將入相、報效國家，可用「出生入死、奉獻一生」8個字來作為總結，他在戰地烽火歲月，克服困難興辦教育，傳承一甲子的「柏村精神」將會繼續發揚光大。

明天上午11點，校方將舉辦「天堂的爺爺~柏村國小紀念郝爺爺追思會」，緬懷也紀念郝爺爺精彩的人生和對國家、社會深遠的貢獻。

(中時 )