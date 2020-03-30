何冠嫻／苗栗報導

泰安鄉斯瓦細格公墓納骨牆30日啟用，為鄉內首座「公墓納骨牆」，設置2016個骨灰櫃、90個骨骸櫃，解決斯瓦細格公墓嚴重飽和、葬地不敷使用情形，並迎合時下火化趨勢，讓族人慎終追遠也邁向環保與現代化。

30日泰安鄉長劉美蘭與苗栗縣副縣長鄧桂菊等人剪綵啟用鄉內首座公墓納骨牆。劉美蘭說明，歷經部落會議達成共識、禁葬及遷葬公告、擬定興辦事業計畫及水土保持計畫等，爭取中央經費1500萬元，公所自籌近900萬元配合款，興建斯瓦細格納骨牆，有助改善過去因墓地不足而出現的溢葬或疊葬亂象。

斯瓦細格納骨牆占地1700平方公尺，設置2016個骨灰櫃和90個骨骸櫃，規畫配合公墓公園化，設計ㄇ字型3道牆面，則廣場可供族人祭祀、追思、聚會，將傳統土葬導入自然葬法，考量泰雅族民情習俗，規畫以單一空間呈現，跳脫樓塔式建築概念，讓族人慎終追遠邁向環保與現代化。

劉美蘭指出，全鄉16個部落，鄉內首座的斯瓦細格納骨牆率先啟用，將作為其他15個部落的示範，後續將在梅園、天狗及大坪3部落優先施作，將公墓逐步更新為現代化的納骨牆。

(中時 )