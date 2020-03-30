彰化縣環保局近年推出親子共學活動，3年來每年一開放報名就秒殺，場場額滿，考量新冠肺炎疫情嚴峻，但家長仍熱烈詢問，彰化縣長王惠美化身田野調查員，強調41梯次活動全部都在戶外採小組分組進行。（謝瓊雲攝）

彰化縣長王惠美（左）化身田野調查員，與彰化縣就業能力教育協會執行長林淑玲等人一起啟動今年彰化親子共學活動。（謝瓊雲攝）

彰化縣長王惠美（中）化身田野調查員，與環保局長江培根（右）、彰化縣就業能力教育協會執行長林淑玲等人一起啟動今年彰化親子共學活動。（謝瓊雲攝）

無懼新冠肺炎疫情，彰化縣長王惠美30日化身田野調查員，啟動彰化2020親子共學活動，邀請爸爸媽媽帶孩子一起到彰化戶外探索環遊，1日起開放報名，每人100元報名費還將全數捐做公益。

王惠美表示，環保局舉辦的親子共學活動十分受歡迎，每年一開放報名就秒殺，3年來場場爆滿；今年審慎評估後採戶外活動、限制每梯次參與人數，從35人到100人，皆採小組分組進行，拉開距離，讓家長小朋友都能安心放心。

今年活動除了就是愛荔枝樂園「那就是消失秘密」，觀察荔枝開花期間蜜蜂蝴蝶採化授粉、彰化縣就業能力教育協會「蝶花朵朵─水漾東螺」，追蝶賞花並認識東螺溪生態、清水岩生態文化創意協會「惜食惜福的禮物」，利用太陽光熱至作惜食料理；再新增彰化縣野鳥學會「鳥鳴山更幽─生態點點名」和田中鎮觀光商圈發展協會「減碳樂活─尋米小旅行動家」等5大主題。

活動自5月起至8月底止，共計41梯次、2400名額，全數都採小組分組進行，拉開人際距離，今年也首度結合公益，將每人100元報名費全數捐入「彰化縣社會救助金專戶」專款專用。詳情可至彰化縣環保局網站查詢，報名網址：https：／／chepb.svy.one／event／；或致電04-7115655分機116至119洽詢。

(中時 )