無懼新冠肺炎疫情，彰化縣長王惠美30日化身田野調查員，啟動彰化2020親子共學活動，邀請爸爸媽媽帶孩子一起到彰化戶外探索環遊，1日起開放報名，每人100元報名費還將全數捐做公益。
王惠美表示，環保局舉辦的親子共學活動十分受歡迎，每年一開放報名就秒殺，3年來場場爆滿；今年審慎評估後採戶外活動、限制每梯次參與人數，從35人到100人，皆採小組分組進行，拉開距離，讓家長小朋友都能安心放心。
今年活動除了就是愛荔枝樂園「那就是消失秘密」，觀察荔枝開花期間蜜蜂蝴蝶採化授粉、彰化縣就業能力教育協會「蝶花朵朵─水漾東螺」，追蝶賞花並認識東螺溪生態、清水岩生態文化創意協會「惜食惜福的禮物」，利用太陽光熱至作惜食料理；再新增彰化縣野鳥學會「鳥鳴山更幽─生態點點名」和田中鎮觀光商圈發展協會「減碳樂活─尋米小旅行動家」等5大主題。
活動自5月起至8月底止，共計41梯次、2400名額，全數都採小組分組進行，拉開人際距離，今年也首度結合公益，將每人100元報名費全數捐入「彰化縣社會救助金專戶」專款專用。詳情可至彰化縣環保局網站查詢，報名網址：https：／／chepb.svy.one／event／；或致電04-7115655分機116至119洽詢。
(中時 )
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