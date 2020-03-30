健喬上櫃股票自3月31日起暫停交易 19:132020/03/30 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心今（30）日表示，健喬公司上櫃有價證券（4114）自3月31日起暫停交易。 健喬股票因有重大事項待公布，櫃買中心公告該公司上櫃有價證券自3月31日起暫停在證券商營業處所買賣，該公司將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。 (工商 ) #健喬 #暫停交易 #上櫃股票 #櫃買中心 #上櫃有價證券 也許您會感興趣 推薦閱讀 康聯訊等 即起預收款券 04:102020/03/26 證券．權證 衡平公司違反內控及延遲申報重訊 遭併處違約金30萬元 14:412020/03/26 財經 《店頭市場》衡平違反其內控制度及延遲申報重大訊息，遭罰30萬元 15:232020/03/26 財經 綠界科技今日申請登錄興櫃股票 15:502020/03/26 財經 太景*-KY股票 3/27起預收款券 19:032020/03/26 財經 櫃買市場推六場次業績發表會 首場4/7線上開跑 18:142020/03/27 財經 健亞股票自3/30起預收款券 19:202020/03/27 財經 櫃買業績發表會 4月7日登場 04:102020/03/30 證券．權證 健亞 即起預收款券 04:102020/03/30 證券．權證 衡平 遭處違約金30萬 04:102020/03/30 證券．權證 財經熱門新聞 就剩明天！58元買王品1股 爽拿2200元餐券 - 財經 快了…台股下波屠殺！專家爆散戶撿槍時機 - 財經 就算明天又爆股災！散戶長線抱這檔也睡得著 - 財經 全球經濟衰退成定局 晶圓廠將掀關廠大潮 - 財經 口罩3.0快來了 不必預購直接到超商插卡領貨 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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