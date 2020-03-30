史上頭一遭！裕隆全面整頓財務體質，自裕隆董事長嚴陳莉蓮主導下，今日董事會決議辦理減資彌補虧損，創下裕隆成立以來首度辦理減資彌補虧損。裕隆去年淨損244.65億元，規劃動用特別盈餘公積151.45億元，並減資新台幣57.29億元彌補虧損，減資後實收資本額調降至新台幣100億元，實收資本額降幅約36.4％。

嚴凱泰過世後，嚴陳莉蓮便積極整頓裕隆財務，其中以自主品牌納智捷最受注目。裕隆去年第2季認列包括東風裕隆、台灣納智捷及華創車電逾43億元減損，使得單季虧損11.9億元，每股虧損0.77元，在當時是3年來單季首度出現虧損。

到了第3季，陳莉蓮更將整頓裕隆財務的大刀揮向不動產開發，因房地產景氣反轉不若開發初期時氣氛，裕隆再提列新店裕隆城開發設計變更損失，使得虧損再擴大，第3季又虧損15.7億元，每股虧損1.05元，連續兩季吞下虧損。

在去年前3季裕隆虧損已經累積到25.08億元，每股虧損1.7元，一般認為，裕隆去年整年財報不會太好看，上周五臨時宣布今天停牌，市場就認為與虧損脫不了關係，更有傳言可能與納智捷去留有關，也有人猜到裕隆會減資。

事實上，裕隆集團旗下中華車與嘉裕，去年就「接力」減資，且一口氣分別減資60％與50％。中華車的減資幅度與金額均創上市車業之冠，不過中華車是因體質好、近年獲利穩定，手上有資金太多壓力，嘉裕則是虧損，透過減資健全財務。

一方面調整體質，一方面也積極開拓生路，裕隆去年啟動歷年最大的策略轉型，對外開放車型平台及研發能量、爭取多元客戶，更以華創車電的研發能量，攜手鴻海合資成立新公司，將共同開發電動車等產品，讓財務壓力逐步減輕。

(中時 )