快閃記憶體控制晶片領導廠商群聯電子，在竹南廠區斥資14億元新建5期廠房大樓，30日開工動土，可望創造上千個工作機會，盼能在明年底完工，2022年初啟用，招募更多研發人才，挑戰下一個營運高峰。

群聯電子2007年逐步購入竹南廣源科技園區土地，作為企業營運總部及研發中心，在苗栗縣持續擴編，並看好未來幾年快閃記憶體儲存產業，在竹南廠區新建5期廠房大樓。30日群聯董事長潘健成、苗栗縣長徐耀昌、潤泰集團總裁尹衍樑、議長鍾東錦等人，為群聯竹南5期廠房大樓新建工程持鏟動土。

群聯竹南5期廠房大樓新建工程將以14億元打造地下2層、地上7層廠房大樓，預計明年底完工，2022年初啟用，屆時將與現有3期廠房連通，方便員工進出及貨物運送。群聯並宣示持續加碼投資台灣，佈局扎根，永續經營。

潘健成指出，群聯在去年全球記憶體不景氣中，整體營運超過440多億元再創歷史新高，並接到好幾個國際大案，需擴建廠房擴大物流空間，預計再招募近2000位工程師，壯大研發能量，期待新廠區建設完成，待疫情過後能在最短時間搶攻市佔率，再創營運巔峰。

徐耀昌表示，群聯在苗栗落地生根、擴廠，提供更多就業機會，且群聯除致力業務領域產品研發，也提升苗栗相關產業的競爭力，縣府招商服務團隊將持續全力協助排除投資障礙，吸引企業進駐苗栗。

(中時 )