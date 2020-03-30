隨著新冠肺炎疫情升溫，許多國家政府紛紛祭出封城、鎖國政策，呼籲民眾沒事盡量別外出。近日有人在網路上造謠，PO出一張獅子在街頭遊蕩的照片，並稱俄羅斯總統普丁（Vladmir Putin）放出800頭獅子上街，藉此阻止民眾外出，引起網友熱議。對此，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zaharova）出面澄清「放獅子是一個有趣的笑話，如果要放，也是放熊比較有效率」。

根據《DailyMail》報導，近日在國外論壇上瘋傳一張獅子在夜晚逛大街的照片，同時內文寫道「俄羅斯總統普丁放了800隻獅子和老虎在街上，禁止大家出門」，引起網友熱議。但有眼尖網友發現，這張照片其實是電影公司在2016年封路所拍的畫面，獅子則是從動物園借來的，地點是在南非約翰尼斯堡（Johannesburg）市中心，證實是「假消息」。

這張照片其實是電影公司在2016年封路所拍的畫面，獅子則是從動物園借來的，地點是在南非約翰尼斯堡（Johannesburg）市中心，證實是「假消息」。（圖／翻攝自dailymail）

對於普丁放獅子在街頭的謠言，立委陳柏維也分享俄國外交部發言人扎哈羅娃的回應。（圖／翻攝自3Q陳柏惟臉書）

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zaharova）隨即在記者會上發言澄清，此消息是誤傳「在俄羅斯街道上放出老虎和獅子的笑話很有趣」，她更幽默表示「傳統上，如果我們要這麼做，要放也是放熊出來比較有效率」。

立委陳柏惟30日也透過臉書發文表示「 我確認過，這回應是真的」。許多網友也感到有趣，紛紛留言「熊是戰鬥民族的寵物，跟一般人養狗是一樣的」、「 熊表示：現在不是還沒春天？我還在睡捏」、 「維尼熊嗎？」、「神回應， 比直接否認還有幽默感」、 「果然是戰鬥民族」。

俄羅斯傳統中，「熊」一直都佔有重要地位，從民間傳說到現代的文學作品中，都可見由熊象徵的俄羅斯民族文化。

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(中時電子報)