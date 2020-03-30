中國北方工業集團公司（Norinco）宣布，已成功出口HJ-12「紅箭12」反戰車飛彈（ATGM）給首個外國客戶，是該公司的一大成就。HJ-12被視為山寨版的美製FGM-148標槍飛彈。

防衛世界(Defense World)報導，北方工業集團在3月25日的公司微信上發布的一份聲明說：「紅箭反戰車飛彈首度成功出口，第一批裝有武器的貨櫃已出港。」

洛馬公司FGM-148標槍飛彈。(圖/洛馬公司)

聲明表示：「這位國外客戶迫切需要此型武器，特別找到北方集團來購買。這是對紅箭飛彈的重要肯定，也有助拓展其他潛在客戶。」

該公司沒有透露購買者、數量和交易金額。

目前全世界都在與新冠病毒對抗，哪個國家需要反戰車武器呢?確實有一些國家仍然處於高度備戰與對立當中，包括烏克蘭、巴基斯坦、葉門、索馬利亞等地，很難預測是誰急需。

HJ-12 Anti tank missile Norinco

環球時報的軍事專家表示：「這筆交易案證明了中國(大陸)軍火公司的可靠性，優先考慮客戶利益，努力履行合約。」

這段評論似乎暗指美國等西方國家，經常因為國際政治因素而片面取消軍售。

紅箭12 的外觀頗類似美國的FGM-148標槍飛彈，甚至設計概念也相似，採取頂部攻擊模式，因為戰車的頂部裝甲往往是最薄的部分，據官方資料，HJ-12也有「射後不理」的性能，士兵在完成鎖定，發射飛彈後，可以盡快轉移位置，躲避對手的反擊。

(中時電子報)