大林鎮代會主席謝明瑞回應，希望公所能主動找他們協商，進行檢討及修正。（張毓翎攝）

嘉義縣大林鎮公所109年度總預算案至今還在審議中，鎮長簡志偉30日上午開記者會表示，目前正規畫所內公務員異地分組辦公，然而總預算未通過，使得無法動支經費進行整備，他強調，「防疫如作戰」，如今大林鎮作戰無糧，盼鎮民代表會能盡速開會決議。對此，鎮代會主席謝明瑞回應，代表會認為總預算有浮編之嫌，因此才會到現在未通過，希望公所能主動找他們協商，進行檢討及修正。

簡志偉表示，因鎮內有中坑、崎頂營區、大埔美精密機械工業區、慈濟醫院等，人口進出頻繁，且出入人等趨於複雜化，總預算在去年10月定期會被鎮代會退回，半個月後的臨時會進入一讀，但截至目前，卻遲遲未進入二讀，正值新冠肺炎疫情嚴峻之際，如今總預算未過，不僅爭取補助新設圖書館、推動幸福巴士、修繕道路等鎮務受影響，對於防疫工作更是雪上加霜。

簡志偉說，去年選舉時，或許是因政治立場不同，沒有支持特定候選人，而惹惱地方派系，現在傷害已非個人，更嚴重影響鎮務運作，希望他們可以不計前嫌，不分你我，齊力為民謀福。

謝明瑞說，近日會討論何時開臨時會，也希望針對鎮代提出有疑義的預算項目，公所能正視並多與代表會溝通，他指出，若總預算沒有通過，表示代表會對鎮長的施政頗有微詞，認為他的計畫及施政有問題，這是民主程序的一環，希望鎮長不要將事情政治化，若有窒礙難行之處，請鎮長請教前任鎮長等人的看法及意見。

(中時 )