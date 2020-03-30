藝人謝忻去年和阿翔被抓包婚外情，重創形象，兩人一度遭到經紀公司停工處分，但後來阿翔火速復出，謝忻則傳被冷凍，更爆出她受不了被犧牲，在公司爆哭求老闆解約，但後來她出面澄清沒有此事，今（30日）她就發文證實與公司終止合約關係。

謝忻在臉書發文回顧10幾年來在公司的種種，看得出有許多不捨，並宣布在長談之後，和公司平和地終止了合約關係，感謝公司之外，也不忘謝恩師寇桑，「從面對鏡頭的青澀與不知所措，從鏡頭前半句話都接不上開始，一直到我在典禮上激動地手握著金鐘，我稱不上漂亮，也算不上聰明，但請相信我真的真的很努力著，也有幸在你們與觀眾的疼惜與包容下成長。」

最後，謝忻也感性說：「我的開始在百是，在這裡有過小小的成績，也犯過大大的錯，如今，就在這裡歸零吧，帶著感激與感傷。」並自我喊話，「再出發，我會倔強地更加努力。『謝忻，妳會好好的。』」

(中時電子報)