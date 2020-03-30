郝柏村出生於江蘇北部經濟欠發達的鹽城市，而這個小城市竟然也有與台北直飛航班，大陸作家認為這完全是郝柏村的緣故。郝柏村在大陸有1個弟弟與3個妹妹，由於文革時期吃過抄家整肅的苦頭，家族人士為人都極為低調，大弟曾來台就醫，已過世多年，3位妹妹皆有90以上高壽。郝家祖居、祖墳毀於文革，直到1987年才因郝柏村的關係獲得修復。

據大陸作家蕭陶的記載，郝柏村的老家在鹽城市區西南約30公里處的郝榮村，當地屬蘇北經濟欠發達地區，但因郝柏村的關係開通台北直航，郝柏村本人亦曾於2011年搭乘臺北——鹽城首航班機，第6次返回家鄉。

華信航空於2011年新闢桃園-鹽城航線儀式，邀郝柏村(中)出席。（圖／華信航空）

蕭陶在其文章中說，郝柏村原名郝伯春，在家行三，上有哥哥、姐姐，下有一個弟弟和三個妹妹。郝柏村3歲那年，他與哥哥、姐姐染上天花，哥哥阿春、姐姐鳳子不幸病故，他則大難不死幸運存活，從此郝柏村成為弟妹眼中的大哥。初中畢業後，郝柏村考取南京陸軍軍官學校（前身為黃埔軍校），開始其長達55年的軍旅生涯。1950年隨參謀總長顧祝同由海南島撤往台灣，他的大弟郝柏森、大妹郝錦春、二妹郝秀春以及三妹郝爭春全都留在大陸。

1940年郝柏村母親袁珍寶因病去世，4年後父親郝緒齡也撒手人寰，郝柏村沒能為父母送終。他最後一次回老家是在1938年1月。抗戰勝利後，大弟郝柏森也離開了家鄉，去外地求學，大妹郝錦春便擔負起照顧兩個妹妹的重任。郝家祖上留下了100多畝土地，大陸推動土地改革時郝家被定為「地主」，土地被沒收，父母墳墓被刨，祖屋也被分給了3戶農民，家人因此離開鹽城老家。

到了上世紀80年代強調「和平統一」時期，鹽城市的統戰部門主動聯繫到郝柏的大弟郝柏森，希望邀請郝柏村回鄉省親。當時郝柏村擔任台灣參謀總長，形勢當然不可能，郝柏森隨即提出修復祖墳、重建祖居等2個要求，但一直到1987年才得以修復。1992年郝柏村擔任行政院長時委長子郝龍斌回鹽城祭祖，郝龍斌當時雖無公職身份，但行程極盡低調，只在郝榮村停留一個半小時便離開。1999年郝柏村才又偕夫人郭莞華、兒子郝龍斌、郝龍駟等人回鹽城掃墓，與當年離開家鄉之時已相隔61年。

郝柏森原名郝仲春，亦曾用名郝仲村。受郝柏村的牽連被發配到偏遠的貴州省遵義，雖然上過大學，卻在火車站當售票員。文革結束後，他的處境才得到改善。他受中共統戰系統吸納擔任地方政協委員，還曾來台就醫，於1993年去世，享年71歲。

蕭陶的文章指出，郝柏村3個妹妹為人都很低調，有關她們的報導不多。大妹郝錦春如今已9旬高齡，居住在四川。二妹郝秀春生活在天津，早已退休。三妹郝爭春退休前一直從事教育工作，北京大學退休教職名單有同名同姓老師，但未能獲得證實是同一人。

(中時電子報)