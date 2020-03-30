2000年6月台南市歸仁區雙屍命案，原本被三審判決死刑定讞的被告謝志宏，獲檢方調查認為沒有殺人事證，經聲請再審後，台南高分院30日下午續開審理庭時，傳訊解剖法醫王約翰與退休法醫石台平作證，但2人見解分歧，石台平還對當年沒有解剖被滅口殺害的老農遺體感到可惜。

當年受託解剖死者陳女遺體的法醫王約翰，曾在解剖報告指凶手應是2人，但今天出庭時，卻改口表示也有可能是1人犯案，還強調調查凶手人數是檢方的工作，不是法醫的工作，法醫只是看證據說話。

針對老農身上的刀數，王約翰也從4刀6傷口更正為5刀6傷口；其中左臂的1刀穿刺造成2個傷口。

不過，對於王約翰的報告指凶手應是2兩人，石台平則反駁表示，王法醫在報告的說法，嚴重衝撞法醫學理，因為不能以凶器傷痕、數目、走向等，逆推凶手的人數；石認為，此案即使1名凶手也能犯下。

石台平還說，根據他的判斷，謝志宏應無強烈的殺人動機，另名凶手郭俊偉較有強烈的殺人動機；因為郭在訊中說，陳女原本已經答應當他的女友，卻又吵著要去找其他男生，讓他覺得很沒面子，在衝動之下才殺人。

石台平認為，陳女慘遭刺殺48刀，顯示凶嫌是在餘怒未消之下瘋狂殺人；至於被刺5刀滅口的張姓老農遺體並未解剖實在可惜，因為按照解剖順序，老農應是主要解剖對象才對，陳女反倒是其次對象。不過，此案是近20年前的舊案，當年的辦案觀念比不上現在，也無法評論對錯。

合議庭詰問完2位法醫後，當場宣告4月6日上午將開辯論庭，全案即將進入尾聲。

(中時 )