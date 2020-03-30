「給自己一個吃甜點的好藉口！」由法、日美食翻譯家廖家瑜發起的「甜點手作童話節」，今年邁入第四個年頭，擴大與全台88家甜點店家攜手做公益，民眾只要花100元購買一個甜點，募集款項將全數捐給公益團體。廖家瑜表示，今年預計募集百萬善款，全數捐贈給「中華民國兒童慈善協會」與「瑞信兒童醫療基金會」兩大公益社團。

以台中「法布甜」來說，特別針對「甜點手作童話節」活動，設計超級卡哇伊的草莓馬卡龍。執行長張淑卿表示，馬卡龍加了覆盆子之後，口感不會太酸，更適合小朋友的口味。粉紫色的馬卡龍，裝在特別開發的心型盒子內，盒子還有漂亮的玫瑰花裝飾，光是包裝就值回票價。

發起這場活動的法、日美食翻譯家創辦人廖家瑜表示，兒童節這一天，許多父母會帶著孩子參加歡樂溫馨的活動，但其實在不為人知的角落中還有很多孩子，可能從因為先天性疾病、家暴、或其他導致家庭失能的原因，讓他們沒有辦法好好享受孩子應有的單純與快樂。

參與的店家們可選擇推出店內一款，或特別為活動設計一款甜點，定為「公益甜點」，售價統一訂在100元，以親民的價格讓民眾都能有能力做公益；而店家每天提供至少10個以上的甜點，只要顧客購買此款公益甜點，並直接將金錢投入捐款箱，這筆金額將全數捐給「中華民國兒童慈善協會」與「瑞信兒童醫療基金會」。

廖家瑜表示，「甜點手作童話節」每年與兩間社福團體合作，至今已累積至8間。每年活動都賣出約3,000份公益甜點，累積至今近100萬元的公益捐款；今年預計售出累積超過1萬份甜點、超過100萬的金額，希望透過這樣的活動，幫助更多孩童。

「甜點手作童話節」活動邀請店家遍及全台各縣市，北部有法朋、Double-V都是4年來持續參與活動的店家，還有珠寶盒、點點甜甜等名店；中部則有法布甜、耕者有其甜、L.z.無框架甜點等；南部有四分之三法式甜點、語騰咖啡＆手作千層蛋糕、Velvet Patisserie 法絨法式手工甜點，東部則有米戚風蛋糕專門店、臭臉甜點工作室、四分之旅甜點工作室等，Bon 蛋糕、Ms.Sweety 輕甜點/唐和家講師群等網路店家也熱情地支持。

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